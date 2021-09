Première demi-finale de la saison sur le circuit principal pour Alison Van Uytvanck

Alison Van Uytvanck s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Open d’Astana, tournoi de tennis WTA 250 sur surface dure dotée de 235.238 dollars, à Nur Sultan, jeudi au Kazakhstan.

Van Uytvanck, 89e mondiale, a battu la Russe de 21 ans, Varvara Gracheva (N.7), 88e mondiale, sur le score de 6-4, 6-4 après 1h20 de jeu dans le premier duel entre les deux joueuses sur le circuit. Performante sur sa mise en jeu, la N.3 belge n’a pas concédé la moindre balle de break sur l’ensemble de la partie.

C’est la première fois cette saison que la joueuse de Grimbergen, 27 ans, se hisse dans le dernier carré d’un rendez-vous WTA. Jusqu’ici, son meilleur résultat était un quart de finale acquis sur le gazon anglais du tournoi de Nottingham début juin.

Pour une place en finale, la 2e tête de série de ce tournoi devra écarter la lauréate du duel entre la Roumaine de 23 ans Jaqueline Cristian (WTA 126) et la Serbe de 28 ans Aleksandra Krunic (WTA 166). En cas de victoire, ‘Ali’ disputera sa cinquième finale WTA, elle qui a remporté les quatre premières, à Québec (2017), Budapest (2018, 2019) et Tachkent (2019). Van Uytvanck compte également un titre et une finale sur le circuit WTA 125.

Mardi, Greet Minnen (N.4/WTA 76) a été éliminée au premier tour en simple par la jeune Slovène de 20 ans, Kaja Juvan, 94e joueuse du monde, 2-6, 7-6 (5), 6-4.

Greet Minnen (WTA 72) et Alison Van Uytvanck (WTA 70), associées en double, ont abandonné mercredi au premier tour. Premières têtes de série, elles avaient perdu le premier set 6-2 et menaient 0-1 dans le suivant avant de se retirer après 42 minutes de jeu face aux Russes Vitalia Diatchenko et Yana Sizikova.