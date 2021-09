Leuze: la circulation rétablie ce vendredi dans le quartier Tour Saint-Pierre

Le chemin du Vieux-Pont restera en sens unique pour une durée de deux mois. -Com

Les travaux de réfection de la rue Tour Saint-Pierre touchent à leur fin, ce qui soulagera la mobilité dans le centre-ville de Leuze.

Conformément au planning prévu, la circulation sera rouverte ce vendredi 1er octobre dans l’après-midi autour de la Collégiale Saint-Pierre (elle aussi en travaux) et dans les rues avoisinantes.

Seul le chemin du Vieux-Pont restera en sens unique vers la N7, et ce pour deux mois, afin de tester ses effets en dehors du contexte des travaux.

L’un des objectifs de ce sens unique est de désengorger la voirie où la cohabitation entre le stationnement, le croisement des véhicules et les modes de déplacement actifs (piétons, cyclistes) se fait difficilement. Par ailleurs, étant donné que le chemin du Vieux-Pont constitue l’une des voies d’accès vers le Centre éducatif Saint-Pierre, l’idée est aussi d’apaiser et de fluidifier le trafic aux moments critiques que sont les heures d’entrée et de sortie d’école.

Si cela s’avère nécessaire, le sens unique sera ensuite testé dans l’autre sens, à savoir vers le carrefour avec l’avenue des Héros Leuzois.

Si vous avez des observations à formuler, vous pouvez les communiquer à e.jamart@leuze-en-hainaut.be