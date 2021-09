Décès d’un alpiniste canadien durant une ascension du Mont Manaslu

Un alpiniste canadien est décédé au cours de son ascension du mont Manaslu au Népal, le huitième plus haut sommet du monde, ont annoncé jeudi les organisateurs de l’expédition.

Brent Seal, alpiniste de 37 ans, venait de franchir le camp 4 situé à 7.450 mètres lorsqu’il est décédé mercredi. Il s’agit du premier décès de la saison d’automne. Près de 200 grimpeurs tentent d’atteindre actuellement le sommet de cette montagne népalaise culminant à 8.163 mètres.

«Son corps a été transporté par avion à Katmandou. On suppose qu’il a été victime d’une crise cardiaque», a déclaré à l’AFP Bodha Raj Bhandari de l’agence Snowy Horizon Treks and Expedition.

Les expéditions d’automne dans l’Himalaya sont moins fréquentées car les journées sont plus courtes et plus froides qu’au printemps, période de très grande affluence.

Le Népal a délivré 253 permis pour sept sommets - près d’un tiers de la totalité des permis délivrés au printemps - mais aucun pour l’Everest, le plus haut sommet du monde.

Plus de 700 alpinistes étrangers se sont précipités dans les montagnes népalaises au printemps, dont un nombre record de 408 pour l’Everest, après l’annulation de la saison en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Mais la saison a tout de même été gâchée par une nouvelle vague de contaminations de Covid-19 qui a frappé les camps de base de l’Himalaya.

Le Népal abrite huit des 14 plus hauts sommets du monde et les alpinistes étrangers qui affluent dans ses montagnes sont une source importante de revenus pour le pays.