Ludo paie… 750€ pour 2 sandwiches à Louvain: les gérants ont pu le rembourser

Payer 750 euros pour 2 sandwiches et une boisson, cela fait cher le dîner. Heureusement, la bévue de Ludo a pu être réparée.

Dimanche, lors des championnats du monde de cyclisme à Louvain, Ludo s’est rendu au «Hoegaards Broodje» pour acheter deux sandwiches et une boisson.

Au moment de payer via l’application Payconiq, le fan de cyclisme oublie une virgule et paie… 750 euros pour le tout. Une somme astronomique pour 2 sandwiches et 1 boisson. Pressé, l’homme ne remarque pas sa bévue et sort avec sa commande.

Heureusement, quelques jours plus tard, les gérants se sont rendu compte du problème et ont lancé un appel afin de retrouver Ludo.

Ce dernier, qui veut rester anonyme, a été retrouvé et le gérant, Siegfried Gilis, a pu le rembourser: «Ça m’ennuyait beaucoup», a-t-il déclaré à HLN mais désormais «c’est réglé».