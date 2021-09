Covid en Australie: bond de contaminations au Victoria après des rassemblements

En Australie, dans le second Etat le peuplé, le Victoria, les contaminations au Covid-19 ont pour la première fois franchi la barre des 1.000 cas quotidiens, avec un bond d’infections attribués à des rassemblements interdits au cours des jours passés.

Les autorités du Victoria ont annoncé jeudi que 1.438 nouveaux cas de transmissions locales avaient été dépistés, contre 950 la veille dans un Etat d’un peu moins de 7 millions d’habitants.

Selon le chef de l’équipe de réponse à la pandémie, Jeroen Weimar, la population a «baissé la garde», lors du dernier weekend prolongé par un jour férié, ce qui se «traduit par les 500 nouveaux cas supplémentaires», constatés jeudi.

Un tiers des nouveaux cas sont attribués à des rassemblements illégaux aux cours de ces trois jours, comme en témoignent les entretiens menés par les personnes qui enquêtent sur la chaine de transmission.

Le weekend passé était marqué par la finale de la ligue de football australienne. Les jours précédents, des manifestations contre la vaccination obligatoire avaient aussi été réprimées à Melbourne, capitale de l’Etat.

Le Victoria observe son sixième épisode de confinement depuis le début de la pandémie.

Le nombre de contaminations quotidiennes y dépasse désormais celle de l’Etat voisin de Nouvelles-Galles du Sud, le plus peuplé du pays.

Dans ce territoire au sud-est de l’Australie, l’épidémie a atteint un plateau et commence à se résorber après plus de trois mois de confinement et une large campagne de vaccination. Cet Etat, dont la capitale est Sydney, a enregistré 941 nouvelles infections jeudi.

Le confinement devrait y prendre fin la semaine prochaine une fois que 80% de la population éligible a reçu deux doses d’un vaccin contre le coronavirus.

L’Australie a enregistré 102.000 cas de Covid-19 et 1.200 décès depuis le début de la pandémie.