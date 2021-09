VIDÉO | Le but décisif de Cristiano Ronaldo à la 95e qui permet à Man United de battre Villarreal en Champions League

Le Portugais a encore montré tout son immense talent en inscrivant le but décisif face à la formation espagnole.

Appelez-le Monsieur Cristiano Ronaldo. À 36 ans, le Portugais reste toujours la star quand il s’agit d’un match en Champions League.

Malmenés contre Villarreal à Old Trafford, les Mancuniens ont en effet pu profiter d’un éclair de génie de leur nouvelle star à la 95e minute pour s’imposer et ainsi empocher leurs trois premiers points de la saison dans la compétition aux grandes oreilles.Pour son 178e match dans cette compétition, record absolu, Cristiano Ronaldo a rassuré toutes les personnes de plus de 30 ans en prouvant une chose: l’âge n’est qu’un chiffre.