«Nous sommes dans une situation délicate», reconnaît Koeman après sa lourde défaite contre Benfica

Le FC Barcelone s’est incliné (3-0) face au Benfica et reste bloqué avec zéro unité au compteur.

Ronald Koeman (entraîneur du FC Barcelone, battu 3-0 par Benfica): «J’ai pensé à remplacer (Gerard) Piqué car il avait déjà un carton jaune, c’était risqué qu’il reste sur le terrain (Entre la 30e et la 60e minute nous avons vu une équipe qui s’est créé des occasions mais les joueurs en attaque n’ont pas concrétisé (En ce qui concerne mon futur, je ne peux rien dire car je n’en sais rien, c’est quelque chose qui n’est pas entre mes mains et je ne veux plus répondre aux questions là-dessus (...) Nous avons été bons jusqu’au 2-0, nous avons eu les opportunités pour marquer des buts mais nous avons manqué d’efficacité. Nous sommes dans une situation délicate, nous n’avons pas gagné les deux matchs, il faut tenter de changer quelque chose (...) Le résultat final ne reflète pas ce qui s’est passé sur la pelouse mais la différence ce soir vient de l’efficacité entre les deux équipes (...) L’équipe est en mutation, je suis fatigué de le répéter, mais c’est la réalité et il faut l’accepter.»

Jorge Jesus (entraîneur de Benfica): « Le Benfica a mérité sa victoire, nous avons fait deux bonnes entames à chaque période. Aujourd’hui, le Benfica a gagné contre une grande équipe, qui restera toujours une grande équipe même après avoir perdu 3 buts à 0 car jusque-là elle n’avait perdu que face au Bayern Munich. Avec cette victoire, on peut rêver de se qualifier pour la prochaine phase de la Ligue des champions. Nous avons eu une bonne solidité défensive, c’est ce que j’ai envie de souligner aujourd’hui. L’équipe a été bien plus forte que n’importe quelle individualité. Il faut garder cette idée que nous pouvons gagner, il faut maintenir notre ambition, aujourd’hui nous avons été plus forts que le Barça. Je pense que l’équipe qui terminera première de ce groupe sera le Bayern Munich et pour la deuxième place, il va y avoir une lutte entre trois équipes. Le Benfica veut montrer qu’il peut avoir des résultats aussi en Europe. »

Darwin Nunez (attaquant de Benfica): « Je me sens plus confiant grâce aux entraînements. L’entraîneur m’a toujours soutenu depuis le premier jour, il m’a appris beaucoup de choses. Ce soir ça a été un grand show de toute l’équipe mais il faut garder les pieds sur terre. Cela ne va pas être facile de se qualifier mais nous allons défendre le maillot du Benfica et tout donner sur le terrain.»