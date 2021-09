Covid: la Suède lève la plupart de ses restrictions grâce à un haut niveau de vaccination

Le gouvernement suédois a levé la plupart de ses restrictions sanitaires introduites pour lutter contre la propagation du coronavirus, après avoir maintenu des restrictions, toutefois assez, souples durant un an et demi.

Les autorités ont levé le plafond du nombre de personnes autorisées à des matchs de football et concerts dès mercredi. Les changements portent aussi sur la limite du nombre de personnes qui peuvent être invitées à des cérémonies comme des mariages ou des anniversaires.

La Suède abandonne aussi la recommandation de télétravailler, mais quiconque avec le moindre symptôme doit rester à la maison et se faire dépister pour le coronavirus.

Le gouvernement suédois et les autorités sanitaires annoncent que les assouplissements sont possibles grâce aux progrès en termes de couverture vaccinale. Plus de 83% de la population suédoise de plus de 16 ans a reçu au moins une dose d’un vaccin contre le Covid-19 et 76% sont pleinement vaccinés.

Le Danemark et la Norvège ont aussi levé la plupart de leurs restrictions.

Cependant certaines recommandations restent de mise en Suède, en particulier pour les personnes qui ne sont pas pleinement vaccinées. Elles doivent éviter les foules et les contacts rapprochés avec les personnes des groupes à risque et les âgées, selon les autorités sanitaires.