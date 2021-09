Un bébé de cinq mois décède après une collision à Genk

Une femme de 30 ans et ses deux jeunes enfants ont été gravement blessés. Un bébé est décédé.

Une voiture et une camionnette sont entrées en collision à Genk, mercredi après-midi. Une femme de 30 ans et ses deux jeunes enfants ont été gravement blessés et transportés à l’hôpital de Limbourg-Est. Un bébé de cinq mois a succombé à ses blessures à l’hôpital.

Le parquet du Limbourg a décidé d’envoyer un expert en circulation sur les lieux de l’accident pour enquêter sur les circonstances de la collision. Le parquet et la police ont également lancé un appel à témoins.