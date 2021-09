"Lawrence Visser peut viser la Coupe du monde 2026"

La nomination de Lawrence Visser en C1 est une première récompense du travail du département arbitrage depuis 2019.

Le début de saison est plutôt rose, pour le département arbitrage professionnel de la fédération belge. Il y a d’abord eu le lancement du «VAR replay center» localisé à Tubize et qui permet aux arbitres vidéos de ne plus devoir se farcir la fameuse «camionnette» et ses limites techniques. Puis, cette semaine, la Pro League a promis l’arrivée de la ligne en trois dimensions pour juger du hors-jeu à partir de la onzième journée, à la mi-octobre.

Et, mardi, pour la première fois depuis 2011, on a vu un Belge se retrouver au sifflet en Ligue des champions. Lawrence Visser et ses assistants arbitraient Real Madrid – Sheriff Tiraspol. Le Limbourgeois ne s’en est pas trop mal sorti, même s’il a eu besoin d’un coup de main dans l’oreillette de son collègue du VAR pour accorder un penalty au Real pour une faute sur Vinicius qui lui avait échappé. «C’est évidemment une chose positive pour l’image de notre arbitrage, nous répond Frank De Bleeckere. Maintenant, ce qui sera important, c’est de confirmer la performance à chaque sortie, car les attentes et la pression sont désormais plus hautes.»

Ancelotti furieux

Lawrence Visser a même averti Carlo Ancelotti pour des rouspétances en bord de terrain. L’entraîneur du Real a regretté en conférence de presse d’après-match avoir été «réprimandé pour rien pour la première fois en 130 matchs de Ligue des champions» par le quatrième arbitre, Bram Van Driessche et a parlé d’un «manque total de respect».

Quoi qu’il en soit, c’est un signal positif pour l’arbitrage belge alors que la Fédération est justement en train de mener une campagne de recrutement de 700 jeunes arbitres.

La mini-révolution lancée par l’Union belge et le département arbitrage en 2019, couplée aux investissements financiers, portent leurs fruits. Si la Belgique ne compte aucun sifflet dans la catégorie UEFA «Elite», Lawrence Visser est notre seul représentant en «Men First» sur les douze semi-professionnels, alors que Jonathan Lardot, Alexandre Boucaut et Erik Lambrechts sont, eux, en «Men Second».

Reste à voir quand un arbitre belge sera appelé pour un grand tournoi. «Le masterplan est en place depuis deux ans, on est reparti de zéro sur la scène internationale», nous répondait il y a quelques semaines le Français Bertrand Layec, nommé directeur technique de l’arbitrage belge en mai 2019. «Il n’y avait pas un seul arbitre en catégorie 1 et 2 «anciens» en catégorie 2. Maintenant on a Lawrence Visser qui est passé en deux ans de la catégorie 3 à la catégorie 1, qui vient de faire l’Euro U21 et va faire des matchs européens importants. Il est sur une rampe de lancement intéressante… mais il faut être patient. Un arbitre de niveau international ne se construit pas en deux ans. L’objectif 2026 me semble raisonnable. Mais Lawrence a la boîte à outils pour réussir quelque chose.»

Et il a franchi une nouvelle étape de sa carrière, mardi soir. En espérant pour l’arbitrage belge qu’elle mène à d’autres.