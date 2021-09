Tronchet, Alex Alice, Marc Lévy, Bergèse, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 30 septembre

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, un nain Ritalien (oui, oui), un ordinateur en panne et les couloirs de l’Élysée. Entre autres plaisirs. Bonnes lectures.

1 Le château des étoiles (T.1)

Rue de Sèvres - Le résumé de l’éditeur

Après avoir visité la Lune et Mars, Les Chevaliers de l’Ether semblent tristement cloués au sol depuis l’échec de leur tentative visant à convaincre l’Empereur Napoléon III de secourir les Martiaux. Le jeune Séraphin a été jeté en prison, et la Princesse de Mars est détenue pour être exhibée lors de l’Exposition Interplanétaire qui doit s’ouvrir à Paris, le 25 avril 1875 en présence de leurs Majestés les Empereurs de France et d’Allemagne.

Afin de pousser les dirigeants du monde à dénoncer les crimes commis par la Prusse sur Mars, nos héros vont donc devoir libérer la princesse, ou tout au moins ses fabuleux pouvoirs mentaux.

Et ainsi, au nom de la concorde entre les peuples, Hans, Sophie et Séraphin, aidés de Loïc, du capitaine Schneidig et de la journaliste Jocaste Daumier n’ont plus le choix: ils doivent braquer l’Exposition! Mais à quel prix?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): TERRIEN

Après avoir voyagé dans l’espace, revoici nos héros sur cette bonne vieille Terre. Mais Alex Alice nous réserve encore une surprise dont il a le secret avec cette exposition… interplanétaire venue critiquer, en creux, les dérives coloniales des expos universelles d’antan.

Leur (re)constitution est bluffante, et les aventures de cette sympathique petite bande toujours d’une fraîcheur réconfortante. Le moment d’évasion qu’on attendait.

+ À LIRE AUSSI | Alex Alice, ou l’autre conquête de l’espace

Rue de Sèvres «Le château des étoiles», tome 6: «L’exposition interplanétaire de 1875», Alex Alice, 64 p., 14.50€.

2 Les catastrophobes (T.1)

Fluide Glacial - Le résumé de l’éditeur

Avec Les Catastrophobes, Tronchet signe un album dans l’air (pollué) du temps. Le couple mis en scène s’oppose sur l’attitude à adopter face à la crise écologique.

Pour elle, il faut tout abandonner et partir vivre dans un refuge, loin du danger urbain. Lui est plus circonspect… quitter son petit confort? Pas facile!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): EFFONDREMENT LOL

Tronchet prépare le grand effondrement à sa façon, à travers des gags en une planche surtout là pour fustiger ceux qui refusent encore de voir la catastrophe – écologique, sanitaire, économique, tout cela étant lié – qui s’annonce.

Bref, la fin du monde, d’accord, mais avec une bonne connexion wifi! Du «LOL» citoyen.

Fluide Glacial Tronchet, 56 p., 12.90€.

3 Commando Barbare

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Nous sommes en l’An 83 de l’ère du Bien et la paix règne en maître dans le paisible royaume de Litvakie. Malheureusement, alors que la sérénité semblait s’y être définitivement installée, un crime a été commis, de l’or a été volé…

Burrato, nain Ritalien de son état, a été accusé du larcin. Horrifié de voir son honneur ainsi souillé, il s’échappe de son procès pour retrouver Mozzarello, son cousin et véritable coupable.

Pour cela, il s’aventure au cœur de territoires oubliés et fait la rencontre de ses futurs coéquipiers, bras-cassés, la plupart déclassés du système, tous paumés…

Ensemble, ils réaliseront qu’un événement – plus terrible encore que les problématiques juridiques de Burrato – est en train de se préparer…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MARGINAL

Keramidas et Sfar s’associent pour adapter leur passion pour les jeux de rôles. Dans un monde de nains, elfes et autres créatures… loufoques, le duo s’amuse en oubliant d’entraîner le lecteur dans le délire.

Trop proche de la forme initiale, le texte s’attarde même souvent à décrire ce que le dessin, efficace, fait très bien.

Glénat Sfar/Keramidas, 128 p., 19.95€.

4 SuperGroom (T.2)

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

SuperGroom est le nouveau super-héros européen qui fait le buzz et de nombreux émules. Mais derrière ce mystérieux personnage héroïque se cache Spirou, l’aventurier, qui, suite à un coup de pub raté, s’est retrouvé prisonnier de cette nouvelle identité.

Plus grave: une organisation aux desseins malveillants n’a pas hésité à enlever Spip, son écureuil domestique, pour le forcer à participer aux WOW ou «Worldwide Olympic War», les «Jeux Olympiques des Superhéros».

Il ne pourra compter que sur son intelligence (et quelques gadgets) pour arriver à ses fins…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PARODIQUE

Donald Duck avait son Fantomiald, Spirou est Supergroom. En retard mais pas tout à fait hors délai, l’alter ego inattendu de notre héros doit participer à des jeux olympiques d’un genre… mortel.

Entre parodie, clins d’œil et téléréalité, Vehlmann et Yoann réussissent leur joyeux mélange pour un public plus jeune qu’à l’accoutumée.

Dupuis «La guerre olympique», Vehlmann/Yoann, 88 p., 13.95€.

5 L’agence des invisibles (T.1)

Philéas - Le résumé de l’éditeur

Comment ne pas vouloir découvrir l’histoire d’un parent proche, quelle famille peut prétendre ne pas connaitre de zones d’ombre, ne pas avoir de secrets ou d’arrangements avec la vérité? Qui peut être certain de connaitre vraiment l’histoire des siens?

Julia Müller débarque à New York pour savoir ce qui est arrivé à son père, Friedrich Müller, navigateur dans la Luftwaffe disparu avec son bombardier en 1941.

L’Agence des Invisibles est réputée comme la meilleure quand il s’agit de retrouver des personnes disparues.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): LÉVY

Adapté quelques fois au 9e Art, le best-seller Marc Lévy devient scénariste avec cette série originale de one-shot: un bureau d’enquête est missionné pour retrouver les personnes disparues durant les diverses guerres qui peuplent notre histoire proche. Ici, un nazi en Angleterre, en évitant les pièges.

Pas mal. Pas mal du tout, même.

Philéas Lévy/Runbergh/Espé, 88 p., 15.90€.

6 Voyage autour de ma chambre

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Franck vit avec son temps. C’est un homme qui, comme une foule de gens pressés, s’est laissé emporter par la vague digitale sans s’interroger… Jusqu’au jour où son téléphone et son ordinateur cassent accidentellement. Franck se voit alors contraint d’attendre chez lui pendant dix longues journées l’appel du S.A.V…

Pendant toute cette période, il ne peut plus accéder à cet espace numérique où les pensées s’occupent sans être stimulées. La rupture est brutale, et le manque d’abord sévère.

Coincé entre les quatre murs de son appartement, il cherche désespérément à s’occuper et finit par s’atteler à une minutieuse visite de cet endroit dans lequel il vit quotidiennement, mais qu’il ne regardait plus.

Franck va vite réaliser qu’il lui suffit d’un mouvement de la pensée pour s’évader et que les seules limites sont celles de son imagination. Au cours de ses voyages immobiles, Franck visite un bouge de la renaissance, s’invite à une soirée de la Fashion Week ou revit de manière nuancée les derniers instants d’une relation amoureuse passée…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉCONNEXION

Ordi et smartphone en rade, Franck se confine dans sa chambre, des fois que le S.A.V. appellerait. D’abord anxieux, il va redécouvrir, entre ces quatre murs, la notion même de liberté.

Une ode à la déconnexion, qui se perd toutefois dans de vains verbiages et des digressions difficiles à suivre.

Glénat Herrou/Sagar, 72 p., 15.50€.

7 Astra Saga (T.1)

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Un cargo spatial traverse l’espace profond. À son bord une cargaison des plus précieuses qui ne doit surtout pas tomber entre de mauvaises mains car les forces politiques qui régissent la galaxie pourraient changer drastiquement de camps et ainsi le cours de l’histoire.

Une escouade de soldats dragons mandatée par l’empire aborde le cargo et perce sa coque épaisse en quête de l’Or Sacré.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): AUSTÈRE

Sous une couverture copiée-plagiée sur celles du fabuleux Château des étoiles, Ogaki emmène promener les légendes nordiques dans l’espace intergalactique.

Ça n’a pas beaucoup d’intérêt et sous l’argument de la réalité augmentée, la mise en images est très austère et sombre. Pas accrocheuse.

Delcourt Ogaki, 56 p., 14.95€.

8 Orépia (T.1)

Soleil - Le résumé de l’éditeur

Ardeia, cité réputée imprenable, vient de tomber, prise d’assaut par un mystérieux envahisseur. Adhémar et ses mercenaires roublards ont réussi à prendre la fuite, embarquant le duc Warin, seigneur d’Ardeia, qui leur a promis une récompense contre leur protection.

Commence alors un voyage semé d’embûches pour notre compagnie composée majoritairement de non-humains qui ont bien du mal à s’entendre.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): VULGAIRE

Au royaume d’Orépia, un mage ravage des cités réputées imprenables, mais tombe sur un os en la personne d’Adhémar et de sa troupe de joyeux mercenaires.

De la drôle de fantasy, où le mélange de violence et d’humour passe crème, mais se trouve gâché par une grossièreté totalement dispensable. Lourdaud.

Soleil Dalmasso/Kim, 48 p., 14.50€.

9 Intégrale Biggles (T.1)

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

Héros de la Royal Air Force reconverti en «policier volant» au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’intrépide Biggles mène l’enquête sur terre comme dans les airs.

Cette nouvelle collection d’intégrales rassemble ses premières enquêtes, qui l’emmènent du golfe persique aux îles Kerguelen – ainsi qu’un souvenir de guerre, la Bataille d’Angleterre.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CHARMANT

Cela fait 30 ans que cette aventure aéronautique de papier a commencé. Au vu de ces cases surannées, bombardées de texte, on lui aurait largement mis plus.

Mais le charme de cette série phare de Bergèse décolle toujours aussi bien pour varier les genres (guerre, polar, aventure) avec bonheur

Le Lombard Bergèse/Asso, 144 p., 25.50€

10 La fille du président

Auzou - Le résumé de l’éditeur

Émilienne est une fillette comme les autres, sauf que depuis hier, elle est la fille du Président de la République. Propulsée à l’Élysée, elle doit se faire à sa nouvelle vie et comprendre comment fonctionne «Le Protocole»!

Pendant ce temps, le chef de l’opposition, jaloux et colérique, cherche à créer le scandale qui fera tomber le Président. Et s’il s’intéressait de plus près à Émilienne?

Heureusement, Jean-Kevin, le courageux fils du garde du corps du Président, veille au grain.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): LÉGER

Émilienne est une ado comme les autres… si l’on excepte qu’elle vit à l’Élysée depuis que son papa chéri a été élu président de la République. Protocole, nouvelles règles de vie, tenues imposées: tout lui paraît très compliqué.

Mais la jeune fille va bientôt trouver un nouvel allié en la personne du fils du chef de la sécurité. Et s’offrir des respirations dont pourraient bien profiter les opposants de son père.

Une série dans l’air du temps (2022 est à nos portes), mais sans autre ambition que de divertir agréablement. Léger.

Auzou Cuvellier/Deloye, 56 p., 11,95€.

11 Le bourdonnement d’un moustique

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

L’auteur et sa compagne, ne pouvant avoir d’enfant, se rendent dans un orphelinat, en Inde, et adoptent une petite fille de quatre ans prénommée Sarvari.

Problème: Sarvari doit quitter les gens qui l’ont élevée jusque-là et changer de langue, de culture et de… parents.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ÉMOUVANT

Sarvari. Ces trois syllabes vont changer la vie d’Andrea et Daniela. Après des années de procédures, leur petite fille de quatre ans les attend dans un orphelinat en Inde. L’auteur raconte son parcours pour adopter, en passant de son point de vue à celui de la petite Sarvari.

Les adieux à son pays, l’arrivée dans une autre culture, l’apprentissage d’un nouveau langage, les pleurs et progrès composent un voyage intime et émouvant à la rencontre de l’autre.