La sécurité routière portée au conseil par un citoyen

Suite aux derniers accidents, un citoyen a interpellé le conseil communal sur la sécurité.

Événement rarissime au conseil communal d’Amay, ce mardi. On y a assisté à une interpellation citoyenne. Sollicitée par Stéphane Darot, elle a porté sur la question de la sécurité routière sur la commune. Il a ainsi rebondi sur trois accidents qui ont ces derniers temps alarmé la communauté amaytoise, dont celui ayant coûté la vie au jeune Malcolm le 23 août, chaussée de Liège. «Les événements survenus ces derniers temps nous montrent aisément la dangerosité de nos routes. Les routes principalement concernées sont la chaussée de Tongres et la chaussée F. Terwagne – Roosevelt – de Liège. Et les autres rues ne sont pas en reste, pointe Stéphane Darot qui se fait l’écho des doléances régulièrement lues sur les réseaux sociaux notamment. La vitesse est souvent mise en cause mais un autre élément saute aux yeux: les conducteurs d’accidents spectaculaires sont souvent sous influence de l’alcool et/ou de drogue. Ne pensez-vous pas qu’il est temps de remédier à cette insécurité et à l’inconfort subi par les dispositifs de sécurisation mis en place lors de certains accidents? Quelles solutions comptez-vous apporter pour améliorer la sécurité sur nos routes? Quelles sont vos pistes de réflexion en la matière? Quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en place et dans quels délais? Devrons-nous encore attendre d’autres accidents avant d’avoir une vraie prise de conscience du problème?»

En première réponse, Stéphanie Caprasse (Écolo), l’échevine de la Mobilité, a invité Stéphane Darot à également se tourner vers le SPW, son interpellation visant essentiellement des voiries régionales. Et de souligner les efforts consentis pour la sécurité sur les routes communales en s’appuyant sur certains points qui allaient être votés à ce sujet dans l’ordre du jour (voir ci-contre). «Pour ce qui est de la problématique de l’alcool et de la drogue, une sensibilisation est régulièrement faite auprès de la jeunesse via notre éducateur.»

De son côté, Jean-Michel Javaux (Écolo) a tenu à objectiver le débat sur base de statistiques rendant la situation amaytoise moins alarmiste que ce que la caisse de résonance des réseaux sociaux laisse entendre. «De 2002 à 2019, alors que notre population a augmenté, on a enregistré une diminution de 35% des accidents avec lésions corporelles, a rapporté le bourgmestre amaytois en insistant aussi sur le fait que les deux décès et six des huit blessés graves ont été déplorés sur des routes nationales. Par ailleurs, les statistiques révèlent encore que 24% des accidents ont lieu le week-end et que 15% des accidents ont lieu dans un contexte de conduite sous influence.»

Pour le bourgmestre, le sentiment d’insécurité ressenti dans différentes rues est aussi lié à l’enchaînement de trois gros accidents sur une même année et qui sont hors des scoops habituels de sécurité. En l’occurrence, c’est bien plus le comportement des automobilistes qui est à mettre en cause plus que les équipements de sécurité des voiries concernées. «L’accident ayant coûté la vie à Malcolm a eu lieu sur le passage pour piétons le plus sécurisé de la commune avec des barrières latérales et un éclairage spécifique. Même constat lors de l’accident à proximité de la Grand-Place le week-end du 10 septembre. On a affaire à un conducteur alcoolisé qui roule à une allure non autorisée, prend le rond-point de face et finit dans la façade d’une habitation.»

Un groupe de travail?

En résumé: la réponse des autorités amaytoises à ces accidents passera par la combinaison des aménagements de sécurité (laissés aux autorités compétentes selon la paternité de la voirie), des contrôles de police (vitesse, substances) et de la prévention. Stéphane Darot ne s’est pas contenté de pointer un problème d’insécurité routière. Il est venu avec une proposition pour travailler collectivement sur la problématique: la constitution d’un groupe de travail réunissant l’échevinat de la Mobilité, le responsable en mobilité de la Commune, un conseiller de l’opposition, un responsable de la police, un responsable du SPW, un conseiller VIAS, un entrepreneur et/ou un ingénieur en ponts et chaussée, et en associant à chaque intervenant un citoyen.

Maintenir une captation vidéo? Eda Renson Mardi, les conseillers communaux amaytois faisaient donc leur retour en présentiel et dans la salle du Viamont (plus facile pour la distanciation). Samuel Moiny (PS) a porté au débat l’opportunité de maintenir une captation vidéo des séances. «Certains de nos membres sont également intéressés. Il y a du pour et du contre, a répondu le bourgmestre. C’est un beau débat à tenir en commission. On va d’abord se renseigner du côté de Verlaine et Crisnée sur les coûts que cela implique.»

Vite dit Modes doux privilégiés Toujours au rayon «sécurité routière», le conseil communal d’Amay a voté l’interdiction d’arrêt et de stationnement, ainsi que la limitation de la circulation aux piétons, cyclistes et cavaliers dans la rue Hallin. Les mêmes se voient réserver la circulation dans le sentier reliant la rue des Bouvreuils et la rue les Croupets. La conseillère communale Janine Davignon (Écolo) a suggéré que des chicanes soient placées pour protéger ces usagers des motards et autres pilotes de quad parfois peu soucieux de la signalisation et des limitations de vitesse associées. École de jehay L’ancienne chef du pôle des travaux (démissionnaire) n’ayant toujours pas été remplacée, la solution pour le suivi du gros chantier de l’extension de l’école de Jehay passera par l’assistance d’un maître d’ouvrage de la SPI. Dont coût estimé à 21 250 € (HTCA) toujours susceptible d’augmenter suivant la durée des travaux. Vinciane Sohet (PS) n’a pas eu de réponse précise quant à la date du début des travaux si ce n’est l’obligation pour la Commune d’avoir attribué les marchés pour avril 2022. Le flou entoure également l’impact que pourrait avoir l’augmentation post-Covid du prix des matières premières sur le budget évalué à 1,8 million d’euros. Une fois le chantier lancé, il faudra compter plus d’une année de travaux avant que les élèves ne prennent possession de la nouvelle extension, selon Luc Huberty, l’échevin de l’Enseignement. École des Thiers Le conseil communal a approuvé les conditions du cahier des charges dans l’optique de l’étude de projet visant la rénovation énergétique de l’école des Thiers. «Cela concerne le remplacement des châssis, l’isolation des vides ventilés et l’installation d’une ventilation double flux», a énuméré Stéphanie Caprasse, l’échevine des Travaux. Carnage forestier? Au détour d’un point sur la vente de bois groupée, Janine Davignon (Écolo) a regretté «le carnage» opéré lors de certaines coupes (ornières…). Et de suggérer qu’on introduise des clauses spécifiques dans le cahier de charges pour par exemple favoriser le débardage par des chevaux de traits plutôt que des gros engins qui labourent les sols. Didier Lacroix, l’échevin de l’Environnement, a assuré que ce type de problème n’échappait pas au DNF qui a, d’ailleurs, déjà dressé des procès-verbaux.

Le nouveau président du CPAS Eda Renson Luc Mélon (Écolo) ayant démissionné de ses mandats (son implication de 21 années a été saluée par la majorité comme l’opposition socialiste), Éric Englebert a prêté serment comme conseiller communal et président du CPAS. Corinne Borgnet récupère les finances et Didier Lacroix l’informatique. Alexandre Reumont fera bientôt son entrée au conseil de l’action sociale.

