Nouveau service bancaire universel: vraiment suffisant?

«Ce service ne règle pas le problème de l’accessibilité»

L’instauration de ce service bancaire universel a pour objectif de «veiller à une accessibilité bancaire minimale pour des services dont tout un chacun a besoin, à savoir un compte à vue, une carte de débit, etc.», affirme Rodolphe de Pierpont, porte-parole de Febeflin. Ce mécanisme représente une nouveauté dans le paysage belge et ne remplacera donc pas le service bancaire de base qui s’adresse aux non-bancarisés.

«Ici, on s’adresse plutôt aux personnes qui ont une banque, mais qui ne sont pas digitalisées. L’objectif étant qu’elles puissent avoir un package accessible financièrement avec une série de services dits “ manuels ”».

Le secteur se félicite d’ailleurs de ce plafonnement à 60 euros par an, qui établit un cadre commun, et tend donc à rassurer le consommateur. «Même si les banques sont libres d’appliquer des tarifs plus bas si elles le souhaitent.»

Du côté du réseau Financité, on reste assez critique face à ce nouveau mécanisme. Sur la forme, l’ASBL regrette la mise en place d’une charte, plutôt que d’une loi au pouvoir plus contraignant. «Une charte, c’est un engagement moral du secteur bancaire [...] Si une banque ne suit pas le texte, on n’a pas beaucoup de marge de manœuvre», observe Anne Fily, responsable de projets inclusion financière.

Quant au plafond fixé à 60 euros, le changement par rapport à la situation actuelle ne serait pas particulièrement spectaculaire. « Pour une personne qui n’effectue que quelques opérations manuellement - soit un nombre limité de virements, de retraits, etc. - nous avions calculé que les frais annuels pouvaient atteindre 150 euros. Sauf que beaucoup de banques n’exagéraient finalement pas tellement.» En limitant les tarifs à 60 euros, avec une somme supplémentaire à prévoir pour les envois d’extraits de compte, on ne peut pas parler de révolution, dit Financité.

«Et de toute façon, à partir du moment où les services bancaires deviennent de plus en plus limités et que les agences ferment les unes après les autres, cette charte ne règle pas le problème de l’accessibilité. »

Le projet Batopin, qui entraînera une diminution des distributeurs de billets, est aussi clairement pointé du doigt. « Ce qu’il faudrait, c’est peut-être s’inspirer du projet qui est en train de se dessiner au Royaume-Uni, et qui vise à interdire à certaines agences de fermer. À tout le moins, il faudrait en tout cas faire en sorte que les nouveaux distributeurs mis en place par Batopin soient multifonction. Essayons qu’ils ne soient pas juste là pour effectuer des retraits et des dépôts d’argent, mais faisons en sorte qu’ils permettent, entre autres, de faire des virements. Il faut vraiment s’attaquer à ce problème.»