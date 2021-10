DÉCRYPTAGE | Des ordis dans les classes, la pointe de l’iceberg numérique

De plus en plus d’écoles bénéficient d’outils numériques via des subventions et des appels à projets. Et après? Gorodenkoff - stock.adobe.com

Un an après que l’Europe ait dévoilé son plan d’action en matière d’éducation numérique, la «transition numérique» (ou «numérisation») dans nos écoles s’est accélérée à l’aune de la crise sanitaire. Mais si l’impulsion est là, le chantier demeure colossal. Décryptage.

Le 30 septembre 2020, l’Europe dévoilait son plan d’action en vue de «réinitialiser l’éducation et la formation à l’ère du numérique» pour la période 2021-2027. Parmi les objectifs poursuivis, celui-ci projetait de « favoriser le développement d’un écosystème d’éducation numérique hautement performant», ainsi que de «renforcer les aptitudes et compétences numériques pour la transformation numérique». Un an plus tard, où en sommes-nous dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles?

En raison de la crise sanitaire et des nombreux mois qu’elle vient de passer en hybridation, voire en distanciel, notre institution scolaire a nécessairement dû s’adapter. Elle a du coup, tout aussi nécessairement, accéléré sa transition vers le numérique.

Mais qu’entendons-nous au juste par «transition numérique» (ou numérisation) au niveau scolaire? «C’est une grosse boîte dans laquelle on retrouve tout ce qui touche aux nouvelles technologies», constate un directeur d’établissement de la région liégeoise.

Mutation structurelle

Destinée à répondre de façon transversale aux orientations adoptées en ce sens dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’excellence, l’Administration générale de l’Enseignement (AGE) a défini dès 2018 sa «Stratégie numérique pour l’éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles».

Dans le préambule de celle-ci, on peut lire: «La mutation structurelle que représente la transition vers la société numérique modifie en profondeur le rôle de l’école en matière d’appropriation des savoirs, savoir-faire et des compétences, et partant la forme scolaire.»

L’AGE a donc identifié cinq axes d’actions complémentaires afin de mener à bien sa numérisation: (1) définir les contenus et ressources numériques au service des apprentissages, (2) accompagner et former les enseignants et les chefs d’établissement, (3) définir les modalités d’équipement des écoles, (4) partager, communiquer et diffuser, et enfin (5) développer la gouvernance numérique. Tout un programme…

L’impact du Covid

Dotée au départ d’une enveloppe budgétaire de 20 millions d’euros, cette stratégie a hérité de 5 millions supplémentaires au plus fort de la crise sanitaire, en octobre dernier. Sur ce nouveau total de 25 millions d’euros, dix devaient directement servir à doter de matériel, en urgence donc, les écoles secondaires pour les élèves privés d’enseignement en présentiel. Le but était ainsi d’équiper ces écoles d’un stock d’ordinateurs correspondant à au moins 5% de leur population scolaire. Les pouvoirs organisateurs concernés ont ainsi reçu une subvention calculée sur la base d’un montant de 500 euros par ordinateur.

Un second volet de cette action rendue nécessaire par la crise sanitaire visait à proposer des formules compétitives d’achat ou de prêt de matériel pour les parents d’élèves (entre la 3e et la 7e secondaire), assortie d’une indemnité de 75 euros (à répartir sur 3 ou 4 ans en cas de location).

Programmes régionaux

Heureusement, l’école n’a pas dû attendre que la crise vienne bousculer sa transition pour bénéficier d’un coup de pouce financier de la part des autorités. Car si les fonds propres des établissements demeurent la première source d’investissement pour bon nombre d’entre eux, la Wallonie, via ses programmes «Cyberécole» (1999), puis «Cyberclasse» (2009) et enfin «École numérique» (depuis 2011) a contribué à équiper les écoles en ordinateurs, serveurs, tableaux numériques ou encore tablettes interactives. Au total, ce sont 137 millions d’euros qui ont ainsi été investis par la Région en 20 ans (source: SPW) pour l’installation de matériel numérique dans les écoles wallonnes.

Si le ministre Borsus, en charge du Numérique au sein du gouvernement wallon, devrait rapidement annoncer le lancement d’une nouvelle campagne «École numérique», ce sont déjà 2 374 projets qui ont pu être soutenus depuis 2011 via ce programme, pour un total investi avoisinant les 34 millions d’euros (source: Digital Wallonia).

Plateforme numérique

Depuis quelques années, les écoles wallonnes se sont par ailleurs dotées de plateformes numériques telles que Smartschool, Moodle et autres. Il s’agit d’environnements spécialisés mis à disposition des écoles et qui leur permettent de créer des classes virtuelles, d’héberger des contenus, etc.

Disponibles en open source ou alors moyennant l’achat de licences annuelles par tête d’élève, ces plateformes ont connu un véritable assaut lors du premier confinement, au printemps 2019.

Afin d’offrir une solution similaire et entièrement gratuite à ses établissements, la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a mis au point sa propre plateforme numérique: Happi (pour Hybridation des apprentissages interactifs). L’Entreprise des Technologies Numériques de l’Information et de la Communication (ETNIC, partenaire informatique de la FWB) a été chargée de développer le projet, accessible depuis août 2020. À ce jour, plus de 1 000 établissements l’utilisent désormais.

«Une série de codes que les élèves ne maîtrisent pas» Avec la crise sanitaire, le numérique a soudainement pris une place importante – voire disproportionnée – à l’école. François de Woot enseigne l’histoire dans le secondaire supérieur à Huy. De cette expérience, il retire notamment deux constats: «La première chose, c’est que les élèves ne sont pas habitués à l’usage du numérique en tant qu’outil de travail. C’est d’ailleurs assez contre-intuitif! Parce qu’on a l’habitude les voir très jeunes manipuler ces outils. Mais s’ils savent s’en servir de façon ludique, il y a toute une série de codes qui nous semblent, à nous adultes, aller de soi, mais qu’eux ne maîtrisent pas. Par exemple: joindre une pièce jointe à un mail, ajouter une formule de politesse, etc. La seconde, c’est que l’usage massif du numérique a rappelé l’importance du rôle de l’enseignant dans sa classe. De nombreux parents ont dû accompagner leurs enfants durant le confinement, les aider à réaliser leurs travaux, et ont ainsi pu se rappeler ou se rendre compte que le meilleur endroit pour apprendre, ça reste la classe.»