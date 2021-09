Covid: ce qu’il faut savoir, en Belgique et dans le monde, ce mercredi

Coronavirus: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce mercredi 29 septembre 2021.

1. En Belgique

7 Brabançons wallons sur 10 sont «complètement vaccinés»

Il y a clairement une différence entre la Flandre et la Wallonie, en matière de vaccination, constate-t-on à la lecture des chiffres fournis par l’institut de santé publique Sciensano. Anvers, la province flamande où le taux de vaccination (76,05%) est le plus bas, est loin devant le Brabant wallon, province où la proportion de personnes «complètement vaccinées» (70,05%) est la plus élevée en Wallonie.

Covid et extension du pass sanitaire: la Ligue des droits humains demande des balises

La prolongation et l’extension du pass sanitaire (ou Covid Safe Ticket) à partir du mois d’octobre inquiète la Ligue des droits humains(LDH), qui rappelle la nécessité d’établir des «balises» pour préserver les libertés individuelles.

Covid Safe Ticket: les avis sur le projet d’ordonnance d’exécution transmis au gouvernement bruxellois

Le gouvernement bruxellois a reçu les avis du Conseil d’État et de l’Autorité de protection des données sur le projet d’ordonnance d’exécution relatif à l’extension de l’utilisation du Covid Safe Ticket (CST) dans la capitale, a-t-on appris mercredi auprès du cabinet du ministre-président Rudi Vervoort (PS).

Le Passenger Locator Form pourra être rempli 180 jours à l’avance

La version papier du Passenger Locator Form (PLF) disparaîtra le 1er octobre, mais il sera désormais possible de remplir le document en ligne, nécessaire pour chaque voyageur qui revient de l’étranger, 180 jours à l’avance. Une information annoncée mercredi par la VRT et confirmée par le Cabinet du ministre fédéral de la Santé publique, Franck Vandenbroucke (Vooruit).