Les plus de 55 ans discriminés, quand l’employeur paie l’électricité, écoles secondaires cherchent profs désespérément… Voici 10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi 29 septembre 2021.

1. Pourquoi les plus de 55 ans souffrent de discriminations

À l’approche de la Journée internationale des personnes âgées ce 1er octobre, Amnesty International dévoile son dernier sondage portant sur les maltraitances, les préjugés et la discrimination à l’égard des personnes de plus de 55 ans en Belgique francophone.

Un chiffre particulièrement interpellant: une personne de plus de 55 ans sur quatre serait victime de maltraitances.

2. L’électricité payée par l’employeur: «On a créé une nouvelle niche fiscale»

En août dernier, la société Luminus a lancé un nouvel avantage extralégal visant à faire payer la facture d’électricité des salariés à leur employeur: à la clé, un avantage fiscal pouvant atteindre 500 euros par an.

En commission finances de la Chambre ce mardi, plusieurs députés sont sortis du bois et ont interpellé le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem.

3. Bilan de la rentrée? Les écoles secondaires cherchent des profs bacheliers d’urgence

Le métier d’enseignant n’attire plus. Les écoles secondaires peinent à trouver des profs, remplaçants ou pas; des cours ne sont pas donnés. Le bilan à l’occasion de la rentrée.

4. À Beauraing, des «sinistrés de seconde zone»

Cet été était celui des inondations, mais aussi d’une tornade, qui a durement touché Beauraing. Les sinistrés beaurinois sont oubliés par la Région, dénonce l’échevin des Finances, Pierre Dury.

5. Le bourgmestre de Bouillon a participé à son premier conseil communal de Chiny en tant que directeur général

Elu politique à Bouillon, Patrick Adam est désormais au plan professionnel directeur général à la Commune de Chiny.

6. Un camion des pompiers envoyé au Bénin

Poursuivre l’action menée par feu l’ancien bourgmestre de Burdinne Luc Gustin, c’est la volonté des divers acteurs qui ont fait envoyer un camion-citerne de la zone de secours de Hesbaye au Bénin. C’était la semaine dernière.

«C’est Luc qui avait lancé cette initiative en 2017. Grâce à ses contacts au Sénégal, il y avait fait envoyer trois camions de pompiers, se souvient le président de la zone de secours et bourgmestre de Hannut, Manu Douette. On tenait donc à poursuivre et pérenniser son action.»

7. Le centre majeur de vaccination de Tournai devrait allonger ses plages horaires

Accessible jusqu’au 30 octobre, le centre majeur de vaccination de Tournai est ouvert le vendredi et le samedi de 9 h 30 à 19 h où deux lignes de vaccination sont maintenues. Selon le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, cette plage horaire risque de s’élargir prochainement.

«Le centre majeur de vaccination de Tournai continue à très bien fonctionner. Dans très peu de temps, nous risquons d’étendre les horaires, afin d’être au maximum accessible aux futurs vaccinés, le lundi et le mardi. Actuellement, il est vrai que le centre de vaccination doit mettre en place une liste d’attente qui est relativement longue».

8. À Soiron, des ateliers pour créer son chapeau avec la modiste de renom Pili Garcia

La chapelière reconnue sur la scène internationale, Pili Garcia, de Soiron, propose dorénavant des ateliers spécifiques pour se former à l’art de la confection des chapeaux.

9. Curtis Mulpas, ex-finaliste d’«Objectif Top chef», consacré à l’Euroskills de Graz

Consacré à l’Euroskills de cuisine, Curtis Mulpas y a fait le plein de confiance et d’assurance. Il est prêt à reprendre à reprendre les cours de cuisine qu’il donne à l’IPES de Wavre.

10. Enduro: Antoine Magain à la poursuite d’un 3e titre national

Pas de répit en cette fin d’été pour le pilote nismois Antoine Magain. À peine rentré de la finale du championnat d’Italie, il a déjà rendez-vous avec celle du championnat de Belgique.