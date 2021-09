L’acteur belge Matthias Schoenaerts privé de permis: drogué à la cocaïne, il roulait à contresens

Le tribunal d’Anvers a condamné l’acteur Matthias Schoenaerts à une interdiction de conduire de quatre mois et à une amende pour conduite sous l’influence de la cocaïne, révèlent Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad ce mercredi.

Tout a commencé il y a environ un an et demi. Alors qu’il roulait à contresens dans une rue à sens unique dans le centre d’Anvers, Matthias Schoenaerts a été arrêté par la police.

Les agents ont soumis l’acteur belge à un test de dépistage de drogue, qui a révélé qu’il était sous l’emprise de la cocaïne. «Des faits extrêmement graves», a déclaré le procureur, qui a requis une interdiction de conduire de 5 mois et une amende contre l’acteur, notamment vu dans «Bullhead» et «De rouille et d’os».

Nous ne contestons pas les faits, mais mon client n’est pas un consommateur fréquent de cocaïne. C’est un sportif, un athlète.

Lors de l’audience, l’acteur de 43 ans était absent, raconte Het Nieuwsblad. «Mon client est actuellement en Roumanie, où il tourne un film», a expliqué l’avocat de l’accusé, qui a également remis au tribunal des preuves qui montreraient que l’acteur ne consomme plus de substances interdites. «Nous ne contestons pas les faits, mais mon client n’est pas un consommateur fréquent de cocaïne. C’est un sportif, un athlète», a-t-il précisé.

Le tribunal de police d’Anvers n’a pas été tendre avec le célèbre acteur, qui avait déjà été condamné pour conduite en état d’ivresse et excès de vitesse par le passé. Le tribunal a lui imposé une interdiction de conduire de quatre mois pour conduite sous l’influence de la cocaïne, assortie d’une amende de 2.000 euros, avec sursis.

En ce qui concerne la conduite à contresens, l’acteur auréolé d’un César en 2013 écope d’une interdiction de conduire supplémentaire de 21 jours et d’une amende de 400 euros.

En outre, il devra réussir un examen de conduite théorique et pratique et subir un certain nombre de tests avant d’être à nouveau autorisé à conduire un véhicule.