Que vaut ce nouveau concurrent de Netflix à 4,99€ par mois?

Le service de SVOD StarzPlay est désormais plus facilement accessible en Belgique, via son intégration au site web et aux applications Rakuten TV. Capture d’écran

Le service de streaming StarzPlay étend sa présence en Belgique, avec son catalogue de séries et de films disponibles en SVOD.

Le service de streaming StarzPlay n’est plus exclusivement encapsulé dans les appareils et les applications Apple. La prison dorée vole en éclats. La plate-forme est désormais une option payante du site web et de l’application Rakuten TV disponible sur tous les supports majeurs (iPhone, iPad, Android, smart TV).

Hélas, le test gratuit de sept jours n’est plus disponible. C’est une déception. Il est remplacé par une promotion temporaire qui réduit l’addition de l’abonnement à 1,99€ par mois pendant six mois. Que vaut ce catalogue de films et de séries facturé ensuite 4,99€ par mois?

160 programmes

À l’image d’Apple TV +, StarzPlay s’appuie sur une microsélection. Dans le détail, ce petit service de SVOD (vidéo à la demande par abonnement) abrite 54 séries et 106 films, pour un total plutôt maigrelet de 160 programmes.

Quantitativement, c’est faible. Qualitativement, StarzPlay intègre au compte-gouttes des séries intéressantes que l’on ne trouve nulle part ailleurs, comme Dr Death avec Joshua Jackson (Dawson) et Heels avec Stephen Amell (Arrow).

Si elles méritent le détour, ces nouveautés sont rares. Le catalogue picore à gauche et à droite dans les productions diffusées sur CBS All Access (Paramount + ), Hulu ou encore Peackock. On retrouve également des classiques de ces dernières années, comme les quatre saisons de Les Tudors et de Spartacus.

Dans le rayon des films, il est difficile de couvrir tous les gens et tous les publics avec seulement 106 longs-métrages. Rio Bravo avec John Wayne cohabite ainsi avec Terminator 3 et Arnold Schwarzenegger.

La sélection de 106 films fait ce qu’elle peut pour couvrir les époques et les genres. Capture d’écran

Pas de films récents

Assez logiquement, les films très récents sont absents du catalogue SVOD. En marge de l’abonnement StarzPlay, Rakuten TV assure également la vente et la location à l’unité des films actuellement en salles ou qui viennent juste de les quitter.

Dans ces conditions, StarzPlay est clairement un service de SVOD que l’on utilisera comme un nomade. On s’y installera un mois ou deux, le temps de profiter de quelques nouvelles séries qui nous font de l’œil. On le quittera un certain temps, en attendant que de nouveaux programmes se fassent remarquer.

Les 3 séries à voir sur StarzPlay en Belgique

Dr. Death

Mini-série. Drame. États-Unis, 2021. Avec Joshua Jackson, Grace Gummer, Christian Slater. 8 épisodes.

En une phrase. Deux médecins essaient de stopper net la carrière du neurochirurgien Christopher Duntsch (Joshua Jackson), qui massacre patient sur patient.

L’avis express. Cette mini-série glaçante s’inspire de la véritable histoire de Christopher Duntsch, surnommé Dr. Death (docteur Mort).

Heels

Série. Drame. États-Unis, 2021. Avec Stephen Amell, Alexander Ludwig, Alison Luff. 1 saison, 8 épisodes.

En une phrase. Dans une petite ville de Géorgie (USA), deux frères catcheurs se divisent sur le ring et dans leur vie familiale mouvementée.

L’avis express. Les stars de Arrow et Vikings se déchirent dans ce drame familial subtil, nuancé, ancré dans l’univers atypique du catch.

The Act

Mini-série. Drame. États-Unis, 2019. Avec Patricia Arquette, Joey King, AnnaSophia Robb. 8 épisodes.

En une phrase. Une maman couve plus que de raison sa fille malade, au point d’éveiller des soupçons sur les traitements qu’elle lui réserve.

L’avis express. Cette série décortique la mécanique criminelle d’un véritable fait divers insolite et glauque.