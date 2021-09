Une station-service vend le litre de gazole... à 1€ par erreur durant une nuit complète

En raison d’un problème informatique, une station-service située en Charente-Maritime a vendu le litre de gasoil à un euro le litre toute une nuit.

C’est une information qui prête à sourire alors que le prix du diesel a atteint un record en Belgique et que les prix du gaz et de l’électricité bondissent en Europe. Et pour cause, ce lundi soir, une station-service de Nieul-sur-Mer, une commune située dans l’ouest de la France, affichait le litre de gasoil à seulement... 1 euro, comme le rapporte France Bleu.

Le gasoil à 1€, c'est maintenant et il y a foule au Super U de Nieul sur Mer !!! @DemoiselleFM @Bleu_Rochelle pic.twitter.com/4Gfkw3MMb8 — Info Trafic 17 (@infotrafic17) September 28, 2021

Ni une, ni deux, l’information a été diffusée sur les réseaux sociaux, ce qui a incité de nombreux automobilistes à aller faire leur plein dans cette pompe. Et ce jusqu’à 7h du matin, heure à laquelle le prix du gazole est revenu à son véritable prix: 1,42€.

Suite à cet incident insolite, le responsable communication de la marque Système U a expliqué à nos confrères de France Bleu que la station avait été victime d’un «bug informatique».

Le réseau de magasin de proximité français a avoué ne pas être en mesure de donner le nombre de clients qui ont bénéficié de ce tarif défiant toute concurrence, mais ce qui est certain, c’est qu’il a fait des heureux.