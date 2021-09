N3C: Les Cinaciennes signent leur première victoire en derby à Namur

Les deux équipes namuroises de N3C se sont déjà affrontées une première fois en championnat cette saison. Retrouvez les photos du match entre Namur et Ciney de ce dimanche.

Namur 0 - Ciney 3 (24-26, 18-25, 19-25)

Namur et Ciney, qui s’étaient tous les deux inclinés 3 sets à rien en journée d’ouverture, à Stevoort et à Lanaken, se retrouvaient dimanche dans le derby namurois de cette série C de Nationale 3. Ce sont les Cinaciennes qui l’ont emporté (0-3) et qui en profitent pour rejoindre le milieu du classement encore évidemment très provisoire puisque certaines formations n’ont joué qu’un seul match. Avec leurs deux défaites d’entrée de jeu, les Namuroises occupent la dernière place.

Ciney accueillera Stevoort, invaincu en deux rencontres, ce dimanche soir (20h) tandis que Namur devra attendre le samedi suivant (9/10) pour recevoir les filles de Beverlo.