Gianni Moscon (INEOS Grenadiers) pour deux ans chez Astana

L’Italien Gianni Moscon, 27 ans, roulera les deux prochaines saisons pour Astana, a communiqué mercredi la formation kazakhe.

Gianni Moscon achèvera l’année chez INEOS Grenadiers qu’il avait rejoint en 2016 pour ses débuts professionnels. Ce spécialiste du contre-la-montre (champion d’Italie en 2017 et 2018) et des épreuves d’un jour à l’aise sur des étapes de Tour compte 11 victoires sont palmarès dont trois cette année avec deux étapes du Tour des Alpes et le Grand Prix de la Ville de Lugano.

Gianni Moscon a remporté aussi notamment l’Arctic Race en 2016 et fut troisième du Tour de Lombardie en 2017.