Nos 10 articles pour les familles: Un share-bike rural, premier festival d’humour à Namur, des tentes de toit made in Liège, le retour de «Martine»...

Voici notre sélection hebdomadaire de dix articles pour les familles. En vrac, on vous parlera de l’influenceur Jonathan Kubben qui débarque sur RTL, du projet innovant de share-bike rural, d’un premier festival d’humour à Namur et de deux innovations conçues chez nous: des tentes de toit à Faimes et des cabanes de lutin dans le Hainaut…

Chaque mercredi, L’Avenir vous propose une sélection de 10 articles pour les familles. Au menu, cette semaine…

On parle d’abord mobilité avec le premier share-bike rural de Wallonie qui s’annonce dans le Condroz liégeois.

Côté culture, on vous dévoile le nouveau nom du Pass de Frameries: SPARKHO. Le parc d’aventure se métamorphose… Petit moment nostalgie aussi avec le retour de «Martine», qui sert de guide dans deux nouveaux albums. C’est aussi le moment de vous annoncer le premier festival du rire de Namur, initié par l’humoriste GuiHome et l’arrivée de l’influenceur Jonathan Kubben qui décroche une émission sur RTL.

Pour nos coups de cœur de la semaine, on ne résiste pas à vous présenter deux innovations «made in Belgium»: des maisonnettes de lutin fabriquées artisanalement dans le Hainaut et les tentes de toit WOLO du Faimois Arnaud Cartuyvels. Vous le sentez, ce parfum d’aventure?

Bonne lecture!

DANS L’ACTU

MOBILITÉ Bientôt le premier «share-bike» rural de Wallonie

Se déplacer à vélo en milieu rural? Pas toujours simple… C’est à Clavier ce week-end que le GAL Pays des Condruses a présenté son projet innovant le premier share-bike ural de Wallonie. Le concept? Placer des abris sécurisés pour vélos électriques qu’il sera possible de débloquer avec des applications mobiles.

LOISIR Le PASS de Frameries devient SPARKHO

Le PASS de Frameries, tout le monde connaît… Et bien le parc d’aventure s’offre un nouveau nom, SPARKHO, et se redéploie… Objectif: atteindre la barre des 140 000 visiteurs annuels. Voici son nouveau visage…

BD Martine, en guide touristique

La petite héroïne du regretté Marcel Marlier se mue en guide touristiquedans deux nouveaux albums : «Martine au Louvre» et «Martine visite Bruxelles», sortis en septembre. À découvrir pour les nostalgiques…

INTERVIEW L’influenceur Jonathan Kubben débarque sur RTL

L’influenceur belgo-mexicain, qui a voyagé dans le monde entier, décline sa marque «Mom I’m fine» en série documentaire sur son vécu. Le premier épisode a été diffusé mardi à 22h10 sur Plug RTL.

MERCI - Nous serions ravis de vous compter dans notre communauté d’abonnés.Rejoignez-nous maintenant et choisissez votre cadeau de bienvenue.

VIDÉO A tester: la nouvelle promenade didactique de Virton

Voilà une chouette idée de sortie en famille: parcourir le nouveau « Sentier Bayard », thématique, inauguré par la Maison du Tourisme de Gaume. Une promenade de 6,5 km jalonnée de 20 énigmes et de sculptures végétales, en bois et en pierre. Suivez le guide, Louise Charlier.

CULTURE Un premier festival d’humour à Namur, made in Gui’Home

L’annonce est tombée… «Namur is Joke» s’installera en ville du 24 au 27 mars 2022.Un premier festival d’humour que l’on doit à GuiHome. «Je suis Namurois, je consomme Namur depuis que je suis né. Il y a un panel d’événements culturels mais il manquait la case humour.»

COUPS DE CŒUR

SOCIAL Une épicerie et un habitat inclusif pour leur fille handicapée

En voilà une bien belle histoire… Jean-Marc et Florence, Ouffetois, en province de Liège, ont pris l’initiative d’organiser eux-mêmes une forme d’habitat inclusif et encadré pour leur fille handicapée, Nell. Un projet d’ampleur comprenant cantine, gîte, espaces conviviaux, épicerie…

INSOLITE Il conçoit des cabanes de lutin

Vous allez clairement craquer pour ses cabanes de lutin tout en courbes. À Momignies, dans le Hainaut, Renaud Demoustier, artisan, crée des maisonnettes sorties des livres d’enfants, véritables œuvres d’art fonctionnelles pour des jardins magiques.

VOYAGE WOLO, les tentes de toit imaginées par Arnaud

Et hop, en un tour de main, c’est parti pour l’aventure en autonomie. Le Faimois Arnaud Cartuyvelslance sa propre marque de tentes de toit (WOLO Outdoors), qu’il fait fabriquer en Chine et qu’il propose à l’achat ou à la location.

BON PLAN Des BONS D’ACHAT & des BONS PLANS pour nos abonnés… - L’Avenir vous a concocté un supplément spécialement réservé à ses abonnés, avec plus de 4 000€ de cadeaux et de bons plans pour vous donner un petit coup de pouce pour vos achats au quotidien! Des réductions qui donneront encore plus de valeur à votre abonnement! Profitez-en jusqu’au 8 octobre sur votre espace abonnés en ligne !

EN PRATIQUE

DÉCRYPTAGE Pourquoi les araignées sont de sortie en ce moment?