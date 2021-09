Étudiante grièvement blessée mardi soir à Louvain-la-Neuve: l’UCLouvain suspend toutes ses festivités

L’UCLouvain suspend toutes les activités étudiantes

Par respect pour l’étudiante blessée et sa famille et dans l’attente d’informations complémentaires sur les circonstances de l’accident, l’université a immédiatement décidé de suspendre l’ensemble des activités liées à l’animation étudiante (baptêmes, bal des bleus) sur tous ses sites et jusqu’à nouvel ordre.

L’université a également pris la décision de fermer le cercle Adèle, jusqu’à nouvel ordre.

Une enquête interne a été ouverte au sein de l’université afin de faire toute la lumière sur cet accident.

Toutes les pensées de la communauté universitaire vont avant tout à cette étudiante, à sa famille et à ses amis. Un soutien psychologique a été mis en place par l’université, à l’attention des amis et de l’entourage de l’étudiante blessée.