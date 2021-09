VIDÉOS | «Koh-Lanta»: l’émotion de Phil, des trahisons et la fin de l’alliance des femmes?

Le cinquième épisode de «Koh-Lanta: la légende» a encore offert son lot de performances de haut vol et de rebondissements aux fans de l’émission. On vous résume tout.

La question de «l’alliance des filles» s’est à nouveau retrouvée au centre des débats lors de ce 5e épisode du jeu d’aventure de TF1. Retour sur un épisode riche en émotion... et en trahisons.

1. Ugo se sauve à nouveau, Maxime éliminé

Alors qu’elle a toujours son élimination en travers de la gorge, Clémentine débarque sur l’île des bannis avec la rage au ventre. Si c’est Ugo qui décroche un 3e succès dans l’arène, Clémentine termine deuxième, éliminant ainsi Maxime, qui quitte définitivement l’aventure.

2. 16e victoire de Teheiura en solo et des révélations

Du côté des Korok et des Lanta-naï, c’est l’épreuve de confort qui arrive. Une épreuve d’abord collective, avant de se terminer en solo. Seuls les trois premiers pourront profiter de la récompense: une corbeille de fruits et de légumes à cueillir eux-mêmes sur une des îles de Polynésie française.

Et à ce jeu-là, c’est Teheiura qui s’impose et qui signe ainsi sa 16e victoire individuelle du jeu. Claude et Phil, très ému par cette 3e place, le rejoignent.

Après une belle cueillette, les trois gagnants discutent stratégie et Teheiura apprend à Claude et Phil le pacte qui unissait les filles et qui avait pour but d’éliminer les hommes et les plus forts du jeu, dont Claude et Laurent.

3. Tensions sur les camps et un Loïc héroïque

De retour de leur confort, Claude, Phil et Teheiura rapportent des victuailles à leurs compagnons d’infortune, de plus en plus affamés. Mais la stratégie reprend vite le dessus et Claude révèle aux filles qu’il sait tout de leur plan.

Celles-ci tentent de s’expliquer mais les non-dits de Coumba agacent Candice. Pour se dédouaner, celle-ci révèle devant tout le monde que c’est Coumba qui a échafaudé le plan et promis de mettre le nom de Claude si une fille était en danger.

En face, la tension se fait également sentir chez les Korok. Se sentant en danger, Alix demande à Jade et Alexandra de mettre le nom de Teheiura au conseil pour renverser la tendance. Choquée par la trahison d’Alix au dernier conseil, Jade ne l’entend pas de cette oreille et décide d’en parler à Namadia, qui alerte ensuite Laurent et Teheiura de ce retournement de veste.

Vient alors l’épreuve d’immunité, qui consiste à faire tomber 8 cibles à l’aide d’une fronde. Les deux équipes sont au coude à coude mais c’est Loïc, seul aventurier à faire tomber trois cibles, qui offre la victoire aux rouges.

4. Conseil immédiat, collier et fin de l’alliance des filles?

Immunisés grâce à leur victoire, les rouges ont un autre avantage, ils peuvent choisir un aventurier à immuniser dans l’équipe adverse. Leur choix se porte sur Phil, dont l’émotion les a touchés.

Et Denis surprend une nouvelle fois tout le monde en annonçant un conseil immédiat. Sans possibilité de se concerter, les jaunes partent voter. Clémence sort son collier à raison, car elle se retrouve avec 5 voix contre elle, contre un pour Sam et un pour Candice.

Les Lanta-naï doivent donc revoter pour éliminer Sam ou Candice et c’est finalement cette dernière qui quitte le jeu, «trahie» par ses alliées du début Christelle et Coumba. Déçue d’être éliminée si vite, la jeune aventurière quitte ses compagnons d’aventure en pleurs.