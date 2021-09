Le chef d’orchestre japonais Kazushi Ono sera le nouveau directeur musical du Brussels Philharmonic, a annoncé l’orchestre ce mercredi. Il succédera à Stéphane Denève qui occupait ce poste depuis 2014.

D’origine japonaise, Kazushi Ono a été chef pour de nombreux orchestres à travers le monde, notamment le Tokyo Philharmonic Orchestra, où il a commencé sa carrière. En Europe, il a entre autres dirigé le Zagreb Philharmonic Orchestra et l’Opéra National de Lyon. Il a également été directeur musical de La Monnaie de Bruxelles. À l’heure actuelle, le maestro est directeur musical du Barcelona Symphony Orchestra, du Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra et du New National Theatre Tokyo.

«Je suis ravi d’accepter le poste de directeur musical du Brussels Philharmonic. Notre première rencontre au début de l’année a été un vrai plaisir», a déclaré Kazushi Ono. «En tant que directeur musical, je tâcherai de donner de larges bases à ma programmation, avec un répertoire allant du classique à la musique d’aujourd’hui. Au fur et à mesure que nous développerons notre relation, nous ouvrirons des portes de plus en plus nombreuses et créerons un monde différent à l’intérieur de chacune d’elles.»

Les 1er et 2 octobre, Kazushi Ono dirigera deux concerts avec le Brussels Philharmonic à Bruxelles et à Bruges. Il prendra officiellement les rênes de l’orchestre au début de la saison 2022-2023. Son prédécesseur, Stéphane Denève, donnera, lui, son concert d’adieu le 30 juin 2022.