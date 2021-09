La Corée du Nord annonce avoir testé un missile hypersonique

Les missiles hypersoniques sont beaucoup plus rapides que les missiles balistiques ou de croisière classiques. AFP

La Corée du Nord a testé avec succès hier un missile planeur hypersonique, a annoncé ce mercredi l’agence officielle KCNA.

La réussite de cet essai revêt «une grande importance stratégique» au moment où Pyongyang cherche à «multiplier par mille» ses capacités de défense, a affirmé KCNA.

Les missiles hypersoniques sont beaucoup plus rapides que les missiles balistiques ou de croisière classiques. Ils sont aussi beaucoup plus difficiles à détecter et à intercepter par les systèmes de défense antimissile, pour lesquels les Etats-Unis dépensent des milliards de dollars.

La Corée du Nord a tiré ce qui semblait être un missile de courte portée en mer mardi, selon l’armée sud-coréenne, au moment où l’ambassadeur nord-coréen à l’Onu revendiquait le «droit légitime» de son pays à tester des armes face à la «politique hostile» des Etats-Unis et de Séoul.

Selon des médias sud-coréens, le projectile lancé mardi par la Corée du Nord avait «des catactéristiques de vol différentes» des précédents. Le président sud-coréen Moon Jae-In a demandé une «analyse exhaustive» de l’événement.

L’engin a été tiré depuis la province septentrionale de Jagang vers les eaux au large de la côte est, selon l’état-major des armées du Sud. Un porte-parole du ministère japonais de la Défense a pour sa part déclaré sous le couvert de l’anonymat que ce projectile «semblait être un missile balistique».

Il s’agit du troisième tir effectué par Pyongyang ce mois-ci. Le premier avait impliqué un missile de croisière à longue portée, et le deuxième des missiles balistiques à courte portée.