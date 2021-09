De nouvelles bornes de recharge pour voitures électriques dans la ville

La multimodalité, c’est dans l’air. Et la demande de plus en plus forte en la matière. En 2022, la Ville de Waremme placera de nouvelles bornes de recharge pour les voitures électriques dans la ville, celles-ci adjointes de parkings pour vélos. Ces équipements viendront s’ajouter aux bornes déjà existantes au McDonald et au Pôle ballon. «Nous avons réalisé un sondage auprès de la population pour savoir quels seraient les lieux les plus propices à l’installation de ces bornes, explique Julien Humblet, échevin de la Mobilité. Et les lieux choisis par la population coïncident avec ceux préférés par le collège.» C’est-à-dire sur la place Ernest-Rongvaux, en face de la gare, et sur le parking Gramme, en face du commissariat de police.