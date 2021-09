Fanny Jandrain remplace Maureen Louys pour «The Voice»

Les tournages de la 10e saison de The Voice Belgique commenceront dans quelques semaines. Et on connaît le nom de la remplaçante de Maureen Louys.

L'animatrice, présente sur l'émission depuis le tout début, mettra au monde son premier bébé au début du tournage de la prochaine saison. Et c’est Fanny Jandrain qui la remplacera lors des deux premières épreuves de l’aventure: les auditions à l’aveugle et les battles.

Maureen Louys sera de retour dès le début des Lives. L’animatrice laisse sa place, confiante: «Fanny sera au top, j’en suis certaine! Avec ses filles, elle suit le programme depuis ses débuts! C’est une fan assidue! Les enregistrements vont me manquer bien sûr, mais ce qui m’attend est magique! Et puis je reviens très vite pour les Lives. Cette saison 10 et mon bébé, c’est une très belle année!»