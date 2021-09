Les vendeurs de Cap 48 espèrent faire mieux que l'année dernière

Du 8 au 17 octobre, la section Huy de Cap 48 (14 communes) vendra des Post-it à l’effigie de Yakari dans l’espoir de pulvériser les chiffres catastrophiques de 2020 en raison du Covid.

C’est gonflé d’une motivation plus que jamais nécessaire, que le staff Cap 48 de la zone de Huy s’apprête à lancer la campagne 2021 attendue du 8 au 17 octobre.

Alors que la zone hutoise n’avait cessé de battre son record d’année en année depuis la reprise de coordination par Pierre-Yves Colet, la pandémie de Covid est venue donner un coup d’arrêt à ce bel élan retrouvé. «En 2020, nous n’avons récolté que 28 800€ contre 74 147€ l’année précédente, déplore le Wanzois responsable de zone et qui est aidé dans sa tâche par Andrée Lemans et Colette Pierard-Demoulin. En raison de la crise sanitaire, on avait dû faire une croix sur les ventes à la sortie des magasins et en porte-à-porte. On avait seulement pu placer des présentoirs dans les pharmacies. Pour la campagne qui arrive, on n’est toujours pas débarrassé du Covid. Cela reste une année particulière, mais on a bon espoir de faire beaucoup mieux. Maintenant, on sent encore une réticence par rapport au virus du côté des vendeurs, et les événements sur lesquels vendre sont moins nombreux à l’agenda. Et puis, il faudra voir quel sera l’éventuel impact des dernières inondations qui ont touché pas mal de ménage à Wanze et Amay notamment. J’espère qu’on va revenir dans des ventes normales, même si cela reste assez aléatoire et lié, parfois aussi, aux conditions climatiques.»

Une soirée cinéma à Amay ce lundi 4 octobre

CAP 48 peut compter sur un réseau de 300 vendeurs dans les 14 communes de la zone de Huy (Amay, Burdinne, Clavier, Engis, Héron, Huy, Marchin, Modave, Nandrin, St-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze). Ils proposeront à la vente des Post-it à l’effigie de Yakari au prix de 5€ pour la petite pochette et de 10€ pour la grande.

La zone de Huy peut aussi tabler sur la soirée cinéma organisée par le Collectif Femmes Condroz-Huy-Hesbaye ce lundi 4 octobre à 20h au cinéma Les Variétés d’Amay. À l’affiche? Le film «Deux» sur le thème notamment des AVC, avec Léa Drucker dans un des rôles principaux. «Les 6€ d’entrée seront intégralement reversés à Cap 48. Tout comme les ventes de Post-it sur notre zone reviendront aux institutions présentes sur notre zone qui ont fait acte de candidature pour être financièrement soutenues dans un projet, souligne Pierre-Yves Colet. Ce sont des commissions Cap 48 qui désignent les projets éligibles. Il faut que cela soit un projet concret comme l’achat d’un véhicule, la pose d’un ascenseur, l’aménagement d’un local adapté. Cap 48 ne finance pas d’engagement de personnel. Et il ne subsidie pas à hauteur de la totalité du devis proposé, l’institution doit toujours mettre une part de sa poche.»

Pour autant que leur candidature soit retenue, la Pommeraie de Tihange et l’Espoir d’Amay seront les deux bénéficiaires de la campagne 2021 sur la zone de Huy. En 2020, cela avait souri au Château Vert de Solières (équipements sanitaires adaptés à la grande dépendance), aux Coquelicots de Nandrin (citerne eau de pluie), à l’ASBL Aux Sources de Huy (achat d’un bâtiment pour accueillir plus de jeunes en décrochage scolaire), à la Couthinoise Au Fil de l’eau (organisation de cours en piscine accueillant des personnes porteuses de handicap ou non), et Au Mistral de Saint-Georges (agrandissement et rénovation). «Heureusement, pour lisser une année catastrophique comme on vient d’en connaître, Cap 48 calcule son enveloppe sur base des chiffres des trois années les plus récentes.»