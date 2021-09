La Flandre agricole gère mal son eau

Les politiques de l’UE ne permettent pas de garantir une utilisation durable de l’eau par les agriculteurs. La Flandre fait partie des régions qui gèrent mal cette ressource.

La Cour des comptes européenne a publié ce mardi un rapport (voir ci-dessous) au sujet de l’impact de l’agriculture sur les ressources en eau. Avec un constat plutôt alarmant concernant la gestion de cette ressource qui, avec le dérèglement climatique, sera de moins en moins disponible à l’avenir.

S’il n’est pas forcément étonnant de voir figurer l’aride Andalousie parmi les régions d’Europe qui gèrent mal les ressources en eau pour ses activités agricoles, que la Flandre soit pointée du doigt pour les mêmes raisons est plus inattendu.

Le point le plus interpellant à cet égard concerne l’usage illégal de l’eau, notamment avec des captages non déclarés. Au même titre que la Bulgarie, la Flandre a ainsi admis qu’elle n’est pas en mesure de déployer les systèmes de contrôle prévus en raison d’un manque de personnel.

En outre, la Flandre fait partie des huit États membres/régions où des mesures des prélèvements d’eau effectués par les agriculteurs ne sont pas possibles sur certains captages. Les autorités ne peuvent donc s’assurer que le niveau de captage n’est pas significatif, déplore la Cour des comptes européenne. «Alors que la quantité annuelle (ou mensuelle) maximale pouvant être captée devrait pourtant tenir compte de l’état de la masse d’eau disponible.»

Autre point relevé par l’autorité européenne: la Flandre fait partie des cinq États/régions qui octroient des dispenses d’autorisation pour le captage d’eau. Au nord du pays, un agriculteur peut ainsi capter en toute liberté, sur les voies d’eau non navigable, jusqu’à 500 m3 d’eau chaque année par hectare de terres irriguées.

Les auditeurs européens soulignent toutefois positivement que la Flandre applique une tarification progressive pour certains types d’eaux souterraines en fonction du volume capté ou fixe des prix plus élevés dans les zones où la pression sur la ressource est plus forte. Grâce à des financements européens, des engagements agroenvironnementaux et un projet d’infrastructure verte pour la rétention d’eau ont aussi été mis en place au nord du pays.

Bémol toutefois de la Cour des comptes: partout en Europe, ce type de mesures ne vise généralement pas à mieux consommer l’eau. Mais bien à en consommer plus…