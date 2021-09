Ophélie Mulolo sélectionnée pour le championnat du monde

La jeune karatéka namuroise Ophélie Mulolo s’envole ce mercredi pour Moscou où se disputera durant le week-end prochain le dernier tournoi «Premier League» de l’année. Une épreuve où elle espère enregistrer un bon résultat mais elle s’y rend sans pression.

Elle a appris cette semaine sa sélection pour le championnat du monde de Dubaï (Emirats Arabes Unis) en individuel et par équipe après la mi-novembre. Son ranking mondial actuel (36e et première Belge) lui permet en effet d’être qualifiée d’office pour les Mondiaux. «On va donc axer la préparation sur cette échéance, Moscou avait moins d’importance par conséquent, explique Jeannot Mulolo, son coach paternel. Et travailler spécifiquement ce qu’elle doit encore améliorer.»

Du côté de la fratrie Mulolo, on note aussi le retour en compétition de Jonathan, l’aîné, lors de l’open du Luxembourg où il a pu signer ses deux premières victoires en combat depuis 18 mois et l’arrêt des compétitions. Tandis que son frère cadet Hugo terminait 7e. «Jonathan était à court de condition physique au moment d’aborder son troisième combat mais se montre satisfait de cette reprise», termine Jeannot, en ajoutant malicieusement: «On sait donc ce qu’il faut travailler.»