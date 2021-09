Une loi pour forcer les opérateurs à diminuer votre facture: ça bloque

Les réticences du gendarme des télécoms

Dans son avis rendu le 17 août 2021, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) avait lui aussi souligné l’incompatibilité légale entre ce projet de loi 1983 et le Code européen des communications électroniques. Mais le gendarme des télécoms avait poussé la réflexion un cran plus loin, en estimant une telle mesure peu pertinente, notamment pour les services fixes (Internet, TV, téléphone fixe). «Concernant le marché des télécommunications fixes», argumente l’IBPT, «nous constatons depuis des années davantage d’augmentations que de baisses des prix. Un changement vers un tarif nouveau et plus avantageux sera plus difficile à trouver, à moins de changer le portefeuille de services concernés.»