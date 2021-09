CARTES | Diesel: voici où se trouvent les stations-service les moins chères de Wallonie

Bien que le diesel atteigne un prix record de 1,632 euro le litre à partir de ce mardi, il est encore possible de faire son plein pour pas trop cher en Wallonie.

L’annonce fait mal: le prix du diesel bondit une fois encore ce mardi. Après être passé à 1,621 euro à la pompe il y a une dizaine de jours, le litre du carburant coûtera désormais 1,652 euro. Un prix qui n’avait plus été atteint depuis… le début du mois de novembre 2018. À l’époque, il fallait débourser 1,632 euro pour un litre de diesel.

Mais si le prix à la pompe augmente, certaines stations-service se montrent moins gourmandes que d’autres.

En effet, selon les chiffres du site de référence www.carbu.com, plusieurs pompes, grâce au jeu de la concurrence, vendent le litre de diesel pour moins d’1,5 euro.

Et en Wallonie, c’est dans le Hainaut, à proximité de la frontière française où les prix sont plus faibles, que le diesel est le moins cher. À commencer par Hornu où la station-service du Cora propose le litre à 1,446 euro.

Plus loin des frontières, c’est à Soignies, Charleroi et Liège que le litre de diesel est le plus abordable.

À l’inverse, la province de Luxembourg et, dans une moindre mesure, la région de Bruxelles-Capitale, proposent des prix parmi les plus élevés du marché dans le sud de la Belgique.