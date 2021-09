Covid: ce qu’il faut savoir, en Belgique et dans le monde, ce mardi

Coronavirus: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce mardi 28 septembre 2021.

Belgique Belgique

Le paradoxe des maisons de repos: Covid Safe Ticket obligatoire pour les visiteurs mais pas pour le personnel

Le secteur des maisons de repos exprime un ensemble de préventions et préalables à l’extension du Covid Safe Ticket (CST) dans les maisons de repos et de soins, a-t-il fait savoir ce mardi par l’intermédiaire de l’Union des Villes et des Communes de Wallonie et la Fédération des CPAS.

Fin de la version papier du Passenger Locator Form est actée

L’arrêté ministériel reprenant les mesures sanitaires décidées par le comité de concertation du 17 septembre dernier vient d’être publié au Moniteur belge, annonce mardi la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden.

+ Le Passenger Locator Form (PLF) ne sera plus disponible qu’en version électronique

Covid Safe Ticket à Bruxelles: le cdH dénonce «l’amateurisme coupable» de la majorité

Alors que le texte sur le Covid Safe Ticket (CST) ne sera pas voté avant le 1er octobre, date à laquelle il devait entrer en vigueur, la chef de groupe du cdH au parlement bruxellois Céline Fremault a fustigé l’attitude de la majorité régionale.

+ « Un amateurisme coupable qui impacte les citoyens bruxellois et de nombreux secteurs qui ont déjà souffert »

Seules 2 salles de fitness ont été contrôlées pour le compteur CO2

Près de 2.500 établissements horeca ont été contrôléspour le compteur de CO2 obligatoire, mais seuls deux contrôles ont été menés dans les salles de fitness.

Mobivax a administré 2.000 doses de vaccin aux SDF, migrants et sans-papiers depuis mai

L’équipe de vaccination mobile Mobivax, composée de membres de Médecins sans Frontières, de la Croix-Rouge de Belgique, de Médecins du Monde et du Samusocial, a administré 2.000 doses anti-Covid aux sans-abri, migrants, sans-papiers et personnes qui en avaient besoin à Bruxelles entre le 19 mai et le 15 septembre 2021, a annoncé ce mardi Médecins du Monde dans un communiqué.

La prolongation des mesures de soutien coûte plus de 114 millions d’euros

Le coût total de l’extension des mesures de soutien corona est estimé par les administrations concernées à 114,5 millions d’euros, a affirmé ce mardi la secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker (Open Vld) en commission de la Chambre.

Monde

L’état d’urgence va prendre fin au Japon

Le Japon va sortir de l’état d’urgence imposé depuis juillet à une partie du pays face à la pandémie, a annoncé ce mardi le Premier ministre Yoshihide Suga, alors que la situation sanitaire connaît une nette amélioration depuis quelques semaines.

Dès ce jeudi, le pass sanitaire concernera aussi les adolescents en France

Au tour des adolescents de devoir présenter le fameux QR code: à partir de jeudi, les mineurs âgés d’au moins 12 ans et deux mois devront être munis du pass sanitaire pour prendre le train, aller au cinéma ou à la piscine.