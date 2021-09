Curieux: une plateforme «phygitale» pour les shoppings City2, The Mint et Anspach

Plus besoin d’aller à City2: vous pouvez y faire votre shopping en ligne. ÉdA – Julien RENSONNET

Vous pouvez dorénavant faire votre shopping à City2, The Mint et Anspach depuis votre salon. Ces 3 centres commerciaux bruxellois lancent en effet une plateforme d’e-commerce hybride entre vente en ligne et magasin physique.

C’est un peu contre nature, mais pas tout à fait: City2, The Mint et Anspach, les trois shoppings de l’hypercentre bruxellois, lancent une plateforme de shopping en ligne. Il s’agit de la première du genre en Belgique, d’après le propriétaire AG Real Estate. Qui voit en l’app une «extension digitale du centre commercial».

La plateforme s’appelle «Click2Shop». D’après l’acteur immobilier, il s’agit d’un service hybride entre e-commerce et shopping physique. Ainsi, vous pourrez y surfer pour «récolter des achats multiboutiques et multicentres en un point unique de collecte ou les faire livrer à une adresse de votre choix». On comprend donc que la plateforme ne remplacera pas complètement une visite physique sur place.

Bienvenue dans l’ère du «phygital»

«Avec cette nouvelle initiative, nous proposons près de 10.000 produits à travers une dizaine d’enseignes. D’autres retailers ont marqué leur intérêt de rejoindre la plateforme prochainement», assure Amaury de Crombrugghe, directeur des investissements d’AG Real Estate. Quant à la nature hybride de Click2Shop, ce dernier parle de commerce «phygital», une évolution du retailing actuel.

Côté retailers, AG Real Estate promet aux occupants de ses cellules commerciales bruxelloises que «la plateforme est conçue pour que la gestion quotidienne par les enseignes soit simplifiée. Les stocks sont mis à jour automatiquement». L’utilisation «intuitive» ressemble aux «plus grandes plateformes d’e-commerce» avec des outils comme les notifications de commande par mail, un paiement sécurisé, un retour gratuit dans les 15 jours…

C’est l’entreprise française Wishibam, spécialiste de l’accompagnement digital des commerces physiques, qui a développé la plateforme. «Je crois profondément en la force du commerce physique et à l’importance de mettre le digital au service du magasin», commente ainsi sa fondatrice Charlotte Journo-Baur. «En réconciliant le meilleur des deux mondes, c’est une expérience augmentée que ces shoppings offrent à leurs clients».