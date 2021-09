Aldi rappelle du sel assaisonné en raison de la présence probable de salmonelle

La chaîne de supermarchés Aldi rappelle du sel de mer assaisonné en raison de la présence probable de salmonelles dans le basilic contenu dans la préparation.

Deux types de produits sont concernés: le Moulin XXL Sel de mer aux herbes (sel assaisonné), de la marque Portland (code EAN: 270 1686 2), et le Sel de mer méditerranée - aux herbes, de la marque Grill time! (code EAN: 27055939).

Ces produits ont entre-temps été retirés des rayons. Ils peuvent être ramenés au magasin où ils seront remboursés.

«Les symptômes possibles d’une intoxication causée par la salmonelle sont les suivants: fièvre, crampes abdominales et diarrhée, et cela dans un délai de 12 à 48 heures après la consommation de l’aliment contaminé. Le risque d’infection est plus élevé chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées», rappelle la chaîne dans un communiqué diffusé mardi.