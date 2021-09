MOUSCRON en XXL sur la Grand-place

«On espère que les gens partageront des photos, donnant une image positive du centre-ville», dit l’échevin Laurent Harduin à la tête du pôle Schéma de développement commercial.

Des lettres géantes réalisées par une société wallonne ont été livrées ce mardi matin sur la Grand-place de Mouscron.

De quoi affirmer un peu plus l’identité hurlue et la cultiver sur les réseaux sociaux. On ne doute pas qu’il y aura en effet des selfies qui y seront continuellement tirés.

Une initiative subsidiée

«La réflexion a été menée au sein de mon service, celui du Schéma de développement commercial. On cherchant des idées dans un catalogue, on est tombé sur ces exemples de lettres», dit Laurent Harduin tout en précisant que c’est financé par la Gestion Centre-Ville ayant reçu un subside extraordinaire dans le cadre de la revitalisation des centres urbains.

Avec cette structure sur la Grand-place refaite, ce sera un spot instagramable qui permettra une diffusion sur les réseaux sociaux

De près, on voit que ce sont des lettres tissées en matière synthétique. Elles seront résistantes à tous les temps.

«Déplaçable sur une fan zone, au Marius Staquet…»

«Il y a un éclairage LED dans la structure mais on ne fait pas de branchement actuellement puisqu’il y a déjà les illuminations de «La Nuit du Hurlu» qui est en cours durant toute la semaine», continue l’échevin apportant continuellement des touches de dynamique à sa ville.

«Pour le moment, on l’a d’ailleurs placé de façon latérale, pour ne pas interférer avec les projections. Peut-être restera-t-il là, peut-être sera-t-il placé parallèlement à la façade de l’hôtel de ville mais en ayant le souci de ne pas trop le cacher.

Rien n’est encore décidé, on devra encore trouver LE bon endroit.

Lors d’événements particuliers, il pourra aussi être déplacé relativement facilement, à l’aide d’un clark. Je pense à une prochaine fan zone ou au Marius Staquet.»