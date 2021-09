Mis en joue par l’inspecteur, Van Dam n’a pas insisté

L’inspecteur Ates, de la police de Namur, a une excellente vue. Tant mieux pour lui mais aussi pour l’enquête dans le dossier Van Dam.

Le dimanche 1er novembre, le policier est sur le terrain. «La traque durait depuis deux heures et on savait que certains collègues convergeaient vers Flawinne. On les a donc rejoints, aussi pour prendre le suspect en tenailles, s’il voulait repartir vers Charleroi», explique l’inspecteur, ce matin, face à la Cour.

Le combi roule le long de la chaussée de Charleroi, à hauteur de Malonne. Arrivé dans les parages de l’ancien dancing de «La Ferme blanche», l’agent repère sur l’autre rive de la Sambre, côté Flawinne, un véhicule bleu, avec un homme à l’extérieur. Le véhicule ralentit.

«On roule à 10 ou 15 km/h, avant de quasiment s’immobiliser. Le soleil est rasant et il éclaire parfaitement le suspect», continue l’inspecteur. Le suspect est d’abord à l’arrière de l’auto, à proximité du coffre ouvert. Il se rendra ensuite vers l’avant, la main sur la portière du conducteur qui a été ouverte. «Lui aussi nous aperçoit et c’est à ce moment que son attitude change. C’est peut-être ce qui précipite sa décision de pousser le véhicule dans la Sambre», continue le policier namurois. Là, le combi accélère. «On se met en chasse», qualifie l’inspecteur. Le pont qui enjambe la Sambre est traversé et puis le véhicule tourne à droite, Tir de Ronet.

Arrivé à proximité du halage, l’inspecteur Ates poursuit à pied. «Le suspect vient à ma rencontre, il a une démarche assurée», observe le policier. Pas la dégaine du gars complètement déclassé par une nuit d’excès. «Je le mets en joue et il comprend directement la situation. Il se couche au sol vers l’avant. Il est très coopérant.» Mais Van Dam ne dit rien pour autant sur ce qui vient de se produire. Il expliquera qu’il a juste connu un problème d’embrayage. Par la suite, il indiquera cependant l’endroit où il a poussé sa Renault Laguna dans la Sambre. Une longue manœuvre technique devait alors démarrer. Malheureusement pas une opération de sauvetage.