WTA Chicago: Kim Clijsters gagne un set, offre une belle résistance à Hsieh, mais s’incline au 1er tour

Kim Clijsters a été battue 6-3, 5-7, 6-3 par la Taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 97) pour son premier match depuis l’US Open 2020 en septembre de l’année passée, lundi, au premier tour du tournoi de tennis WTA 500 de Chicago, épreuve sur surface dure dotée de 565.530 dollars. La rencontre a duré 2 heure et 18 minutes.

Pour son quatrième match depuis l’annonce de son retour à la compétition en septembre 2019, Clijsters prenait un départ de rêve, en gagnant deux jeux sur son service et en faisant le break. Elle menait ainsi 0-3 après 10 minutes de jeu. Mais la suite s’avérait plus compliquée. Hsieh remportait les six jeux suivants pour empocher la première manche, malgré deux balles de break pour Clijsters, à 2-3 et à 4-3.

Dans le deuxième set, Hsieh menait 2-0 puis Clijsters revenait à 2-2. L’ancienne N.1 réussissait quelques beaux coups, à l’instar d’une amortie pour sauver une balle de break à 3-2. Dans la foulée, Clijsters prenait le service de son adversaire et menait 3-4. Mais Hsieh débreakait dans le jeu suivant puis reprenait l’avantage. Clijsters réussissait un jeu blanc pour rester dans le match (5-5). Un nouveau break offrait la possibilité à l’ancienne N.1 mondiale de servir pour le set. Elle sauvait deux balles de break et revenait à une manche partout.

Clijsters manquait deux balles de break dans le troisième jeu de la manche décisive. Elle voyait ensuite la Taïwanaise mener 4-2. Clijsters revenait à 4-3 et avait deux balles pour recoller au score, mais Hsieh les écartait. Hsieh repoussait encore deux balles de break sur son service et concluait la rencontre 6-3.

L’an passé, Clijsters avait perdu au premier tour en deux sets contre l’Espagnole Garbine Muguruza à Dubaï, en deux sets contre la Britannique Johanna Konta à Monterrey et en trois sets contre la Russe Ekaterina Alexandrova à l’US Open.

Hsieh, partenaire d’Elise Mertens en double, jouera au deuxième tour contre la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 16/N.6). Des 16e de finale qui verront l’entrée en lice de Mertens (WTA 18), tête de série N.7, face à l’Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 72).

Kirsten Flipkens (WTA 76) a été battue au premier tour lundi par l’Américaine Danielle Collins (WTA 28/N.10) 6-4, 6-2.