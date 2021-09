P2A: Le FCO Namur se sépare de Miguel Ferreira

Miguel Ferreira, ici lors de son passage à l’Arquet, ne fait plus partie du staff des Olympiens et de leur directeur sportif Franco Fichera. ÉdA

Le FCO Namur a choisi de mettre fin à sa collaboration avec son entraîneur. Miguel Ferreira a été remercié par le comité des Olympiens.

Miguel Ferreira n’est plus l’entraîneur du FCO Namur (P2A). «Je l’ai appris lundi soir. Je pense qu’il y avait une différence de vision à long terme entre le club et le coach. J’étais là pour construire quelque chose. Je n’aurais pas arrêté», précise-t-il. «La décision n’est pas uniquement sportive, mais en rapport avec la relation et la communication envers certains joueurs et membres du comité», précise le directeur sportif Franco Fichera. Le nom de son successeur n’est pas encore connu.