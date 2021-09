Ligue des Champions: le Club Bruges peut mettre en difficulté toutes les équipes, pense Vanaken

Hans Vanaken s’est montré confiant en conférence de presse lundi, à la veille du match de Ligue des Champions de Bruges à Leipzig. «Avec nos qualités, nous pouvons mettre en difficulté chaque équipe», a déclaré le double Soulier d’Or.

«C’est vrai, le partage contre le PSG nous a donné confiance», a commencé Vanaken. «Notre jeu était très complet ce soir-là. Mais demain, ce sera un match très différent. Leipzig joue un autre football. Ils mettent plus de pressing. Ils sont très forts en reconversion et c’est différent du PSG. Ce week-end, ils ont encore changé de système, avec une défense à trois. Nous devons attendre de voir comment ils évolueront devant nous. Dans tous les cas, nous irons à fond avec notre philosophie.»

Leipzig est connu pour son jeu dynamique, un style que le Club rencontre peu en Belgique. Mais ce jeu n’est pas inconnu à Vanaken. «Peu d’équipes jouent comme Leipzig, mais nous avons par le passé joué contre Salzbourg (club détenu par le même groupe, ndlr). Ils jouent de la même manière. Et même l’entraîneur d’Ostende Alexander Blessin maîtrise plusieurs facettes de leur jeu. C’est à nous, joueurs, de faire notre travail du mieux que nous pouvons demain. Nous avons nos qualités et pouvons faire mal à chaque équipe. Le danger, chez nous, vient de différents coins. Si tu peux mettre en difficulté une équipe comme le PSG, une des meilleures équipes du monde, alors tu peux le faire contre chaque équipe. Et c’est ce que nous devons faire demain.»