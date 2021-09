Ligue des Champions: le capitaine de Leipzig Peter Gulacsi compte sur le soutien des fans pour battre Bruges

Leipzig devra se passer de plusieurs titulaires mardi en Ligue des Champions contre le Club Bruges, mais les supporters seront bien là. Pour la première fois depuis mars 2020, les ‘Roten Bullen’ joueront un match européen à domicile devant du public.

«Et cela joue un grand rôle», a déclaré le gardien et capitaine Peter Gulacsi. «Nous l’avons déjà remarqué cette saison en Bundesliga. Tu sens l’énergie dans le stade. Dans un match de Ligue des Champions, ce sera encore plus le cas.»

Il y aura 23.500 spectateurs, la moitié de la capacité, dans le stade. En raison de l’évolution favorable du nombre de contaminations au coronavirus dans la région, le club a reçu lundi l’autorisation pour accueillir plus de spectateurs, mais le club estimait que le délai était trop court pour le faire déjà contre le Club Bruges.

L’entraîneur Jesse Marsch est également heureux du retour des supporters. «Nous attendons le match avec impatience. C’est notre premier match à domicile et nous voulons montrer une belle prestation à ces 23.500 supporters. Ce ne sera pas évident, car Bruges est une très bonne équipe. En Belgique, ils ont été champions de manière impressionnante et cette année aussi ils ont très bien commencé. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs très talentueux, jouent de manière offensive et marquent beaucoup de buts. Cela n’enlève rien au fait que nous voulons les trois points. En principe, le match nul entre Bruges et le PSG est une bonne affaire à nous, mais nous devons maintenant gagner.»

Lors de son dernier match européen devant du public, Leipzig avait battu Tottenham 3-0 en 8e de finale de la Ligue des Champions 2019/2020.