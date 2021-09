Eva De Bleeker veut plus de transparence sur le coût de recharge d’une voiture électrique

La secrétaire d’État à la Protection des consommateurs Eva De Bleeker (Open Vld) a dit vouloir davantage de transparence concernant le coût pour recharger sa voiture électrique, dans des propos tenus lundi lors d’une visite à la station de recharge Allego, basée dans la commune de Ternat (Brabant flamand).

Pour le moment, ce prix est difficilement estimable, en raison d’un nombre trop important de variables à considérer.

Selon les règles du droit de la consommation, il faut pouvoir déterminer à l’avance combien il est nécessaire de payer pour recharger sa voiture. Un problème aujourd’hui, selon la secrétaire d’État, quand on prend en compte les variations de coûts dues non seulement au prix du kWh, mais aussi aux frais administratifs et de démarrage, ou encore, aux éventuels euros à débourser pour le stationnement. Les formules de paiement unique ou par abonnement jouent également un rôle dans cette confusion. Il arrive ainsi souvent que le consommateur n’ait une idée de la note exacte qu’un mois après la recharge, après avoir pu calculer la facture totale.

«Il est essentiel que les consommateurs connaissent le prix lorsqu’ils veulent recharger leur véhicule et qu’ils puissent le savoir immédiatement», a déclaré la secrétaire d’État Eva De Bleeker. «Cette transparence des prix renforce non seulement la position du consommateur, mais crée également des conditions de concurrence équitables pour les prestataires.»

Eva De Bleeker étudie actuellement la manière dont le prix d’une recharge pourrait être clairement affiché sur la station de recharge. Elle souhaite également qu’il soit possible de payer partout sur place.