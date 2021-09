Les trois raisons pour lesquelles le diesel atteint un prix record

Ce mardi, le diesel pourra s’afficher jusqu’à 1,652€, prix maximal à la pompe. Trois raisons expliquent ce niveau record.

Le diesel qui atteint 1,652€ le litre, ce mardi matin à la pompe: on n’avait plus vu cela depuis 2018, quand le gouvernement avait pris la décision d’aligner la taxation du carburant lourd et celle de l’essence. Trois phénomènes expliquent la hausse record que nous connaissons. La première cause est liée à l’envolée des cours du pétrole brut sur le marché international. Depuis le début de l’année, le prix du Brent, l’indice de référence en Europe, a été multiplié par deux, dépassant les 76$. C’est loin encore des 148$ atteints en 2008, mais l’effet se ressent.

«Grâce» à la reprise économique

«C’est le résultat de la reprise de l’économie au niveau mondial», explique Jean-Benoît Schrans, de la Fédération pétrolière belge. Le Covid a été mortel pour l’activité économique, mais le monde des affaires se relève de la crise sanitaire, et la demande en pétrole est repartie à la hausse. Les économistes y verront même un signe positif, alors que la majorité des ménages doit encaisser, dans son portefeuille, l’effet de la flambée globale des coûts énergétiques (gaz, électricité) mais aussi celle des matériaux, en partie liée à la hausse des coûts du transport.

«Mais le prix du produit issus de la raffinerie ne représente qu’une partie du prix du diesel», rappelle le représentant de la FPB. Soit 0,572€ sur les 1,652€ affichés à la pompe. Le principal est surtout constitué des accises et cotisation énergie (0,6€), de la TVA (0,28€), et des marges de distribution (0,18€).

Une demande de mazout de chauffage

«Une deuxième cause de la hausse actuelle, explique-t-il, c’est l’effet saisonnier. Les gens commencent, un peu plus tôt, à commander leur mazout de chauffage et cette hausse de la demande a, aussi, un effet sur le prix du produit.» Mazout, gasoil routier, diesel, sont des produits frères en sortie de raffinerie. C’est surtout au niveau de la taxation que se situe la différence. Enfin, un troisième élément intervient: le prix des biocarburants est également devenu plus cher, et les pétroliers sont tenus d’en ajouter 6% dans leur carburant. «C’est aussi une tendance que l’on constate au niveau international.»

Mais Jean-Benoît Schrans se montre rassurant. Il ne prévoit pas une flambée excessive des cours. Et surtout pas un diesel à 2€ comme certains pourraient le redouter. «Si on devait arriver là, ce serait plus un effet des taxes et accises que du prix du brut», dit-il. «Les pays de l’Opep + ont décidé de relever la production de 400 000 barils par jour et ça commence à entrer en vigueur. Je n’ai pas de boule de cristal, mais en théorie, on pourrait s’attendre à une rectification des prix à la pompe.»