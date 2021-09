INFOGRAPHIES | Comment le prix du diesel a flambé depuis mai 2020

À l’image de ce que l’on constate depuis 17 mois, le prix du diesel va encore augmenter ce mardi.

L’annonce fait mal: le prix du diesel bondit une fois encore ce mardi. Après être passé à 1,621 euro à la pompe il y a une dizaine de jours, le litre du carburant coûtera désormais 1,652 euro. Un prix qui n’avait plus été atteint depuis… le début du mois de novembre 2018. À l’époque, il fallait débourser 1,632 euro pour un litre de diesel.

Toujours plus cher, le prix du litre de diesel atteindra donc un niveau record ce mardi. Et ce, malgré une accalmie de six mois - entre décembre 2019 et mai 2020 - due à la crise sanitaire et au confinement.

En hausse constante depuis 17 mois, le prix du diesel a ainsi augmenté de 5,49% (0,086€/L) en l’espace d’un mois et 25,72% (+0,338€/L) en un an à peine. Un emballement d’autant plus impressionnant qu’il est supérieur à celui que la Belgique avait connu entre septembre 2017 et septembre 2018, lorsque le législateur a changé la taxation du carburant. Durant cette période, le prix du litre de diesel n’avait augmenté «que» de 0,209 centime (+15,39%) à la pompe.

Désormais plus cher de 0,042 centime au litre que le Super 95, le diesel pourrait même voir ses tarifs grimper d’ici les prochaines semaines. De quoi faire regretter la fin d’année 2008, quand le précieux carburant coûtait moins d’un euro au litre (0,934€/L), son prix le plus bas jamais enregistré.