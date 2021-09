Le Covid Safe Ticket n’entrera finalement pas en vigueur à Bruxelles ce 1er octobre

Initialement annoncé pour ce 1er octobre, le pass sanitaire élargi n’entrera finalement pas en vigueur ce vendredi à Bruxelles.

Pas de Covid Safe Ticket étendu dans la capitale bruxelloise ce 1er octobre. La mesure qui devait entrer en vigueur ce vendredi ne pourra pas être votée dans les délais impartis. Le parlement bruxellois qui devait aborder le sujet ce mardi en commission et ce jeudi en séance plénière ne sera pas à même de donner son accord, cette semaine, selon Le Soir. L’information a été confirmée à nos confrères par le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort.

Le pass sanitaire est déjà d’application en Belgique pour les événements de grande ampleur (plus de 200 personnes en intérieur et plus de 400 personnes en extérieur). Mais la Région bruxelloise avait décidé d’élargir l’utilisation du Covid Safe Ticket à l’Horeca, aux maisons de repos et au secteur culturel. Cette mesure vise à stimuler les chiffres de la vaccination qui stagne dans la capitale. Elle ne sera donc pas d’application ce 1er octobre, mais devrait bel et bien entrer en vigueur dans le courant du mois d’octobre.