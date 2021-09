VIDÉO | 50 ans de la FWB: une «Cendrillon institutionnelle» en quête de «paternité»

La Fédération Wallonie-Bruxelles fêtait ce lundi son cinquantième anniversaire. Réunis au sein de l’Hôtel de Ville de Bruxelles, nombre de représentants politiques ont tenu à adresser leurs bons mots à cette occasion avec, en toile de fond, divers appels à réformer l’institution.

Si Pierre-Yves Jeholet, le ministre-président du Gouvernement, a rappelé que «notre système institutionnel n’est pas et ne restera pas figé» et que «changer la forme pour ne rien changer ne [l’]intéresse pas», il appelle Wallons et Bruxellois à «exprimer leur volonté commune, et redessiner les contours du projet francophone».

«Simplifier, c’est complexifier»

Plus tôt dans la matinée, le bourgmestre bruxellois Philippe Close avait déjà mis en garde contre l’idée de suppression pure et simple de la Fédération, appelant à faire «attention aux discours simplistes», estimant que «simplifier les institutions, c’est complexifier la vie des citoyens».

Mais pour le Bruxellois, peu importe le niveau institutionnel concerné, «notre responsabilité est de rechercher la façon la plus efficace afin d’assurer les services aux citoyens. (...) J’ose espérer que chacun aura en tête l’exigence d’efficacité des politiques publiques».

Une «éternelle assistée»

Rudy Demotte, actuel président du Parlement de la Fédérétaion Wallonie-Bruxelles. Photo News Appeler à prendre ses responsabilités vis-à-vis de cette «Cendrillon institutionnelle», c’est aussi le discours qu’a tenu à faire passer Rudy Demotte: «La communauté française fait aveu de pauvreté. Nous sommes nés pauvres et nous le sommes restés.» Mais aujourd’hui, «plus personne ne semble vouloir assumer sa paternité».

Les compétences administrées par la Fédération Wallonie-Bruxelles sont pourtant «le levain de nos générations futures, gourmandes légitimement en moyens.» Des moyens qui manquent cruellement. Et pour cause: sans recettes propres et dépendantes des dotations émanant d’autres niveaux de pouvoir, la Fédération incarne le rôle d’une «éternelle assistée».

S’inspirer des citoyens

Celui qui a également présidé le Gouvernement de la fédération l’admet, le confesse même: «Non, les institutions ne sont pas parfaites. Et, confidence, elles ne le seront sans doute jamais. Mais elles doivent s’adapter en s’inspirant des citoyens qu’elles servent. »

S’adapter ne veut pas non plus dire changer de crémerie. Tout comme l’actuel ministre-président, Rudy Demotte affiche d’ailleurs toute sa méfiance à l’égard d’une Belgique à quatre Régions, un modèle qui supprimerait la Fédération Wallonie-Bruxelles mais qui, dans la sphère politique, semble recueillir de plus en plus de faveurs.

«Terrasser nos démons»

Réformer, en profondeur s’il le faut: telle semble donc être, au moment de célébrer le cinquantième anniversaire de l’union des Wallons et des Bruxellois, la direction indiquée par les autorités tant du côté de l’exécutif que du législatif.

Mais comme l’indique non sans malice Rudy Demotte, afin de sauvegarder l’âme de la Fédération, mieux vaut s’en remettre au saint patron de la ville de Bruxelles, Michel, «pour terrasser nos démons» – et ne plus «négliger l’approche fédératrice de notre institution» – plutôt qu’à Rita, la sainte patronne des causes perdues.