Débrief sportif du week-end: Alaphilippe «arc-en-ciel» et pas de médaille belge, le Standard battu à domicile, la 100e de Lewis Hamilton

Entre les mondiaux de cyclisme gagnés… par un Français en Belgique, la défaite du Standard en Pro League et le centenaire d’Hamilton en Formule 1, le week-end sportif a été mouvementé.

CYCLISME

Avec Wout van Aert, l’équipe belge disposait dans ses rangs de l’un des favoris, voire du grand favori pour les Mondiaux de cyclisme. Mais le Français Julian Alaphilippe a été le plus fort ce dimanche, remportant un deuxième titre mondial consécutif, devant le public belge. Jasper Stuyven a été le meilleur belge en terminant à la 4e place. Wout Van Aert n’avait « les jambes », il pointait à la 11e place à l’arrivée.

Chez les dames, Elisa Balsamo a remporté la course, après 157,7 km de course entre Anvers et Louvain. Lotte Kopecky a fini 16e.

FOOTBALL

D1A

Les Rouches avaient l’occasion de se racheter après leur revers contre Anderlecht et ainsi d’intégrer le Top 4 en cas de victoire. Les Liégeois ont été battus par Saint-Trond dans les dernières secondes (1-2) et reculent au classement.

Réduit à dix suite à l’exclusion de Christian Kouamé (47e), Anderlecht a remonté un handicap de deux buts dimanche à Ostende (2-2). Joshua Zirkzee (63e) et Benito Raman (82e) ont égalisé pour les Mauves. Anderlecht est 5e avec 15 points, un de moins que l’Union Saint-Gilloise qui s’est inclinée 1-2 à domicile face à l’Antwerp(17 points, 3e). C’est la deuxième défaite de la saison pour les joueurs de Felice Mazzu.

Vendredi soir, le Club de Bruges accueillait Oud-Heverlee Louvainpour un duel aux antipodes. Les champions de Belgique n’ont pu faire mieux qu’un match nul, 1-1, face à une équipe d’OHL courageuse.

La Gantoise s’est imposée 2-1 dimanchecontre le Cercle de Bruges. Menés 0-1, les Gantois ont renversé la tendance grâce à Julien De Sart (64e) et Darko Lemajic (73e).

Ce samedi, Eupen a pris le meilleur sur la lanterne rouge: le Beerschot (0-3). Toujours pas de victoire pour les Anversois qui comptent un tout petit point sur 27.

Toujours pas de victoire… à domicile pour Zulte-Waregem qui a partagé à domicile face à Courtrai (2-2). Les Kérels ont mené 0-2 dans le Vlasico avant que le Essevee ne revienne au score par Ewoud Pletinck (83e) et Jelle Vossen sur pénalty (88e).

Les deux derniers matches de la 9e journée ont vu Charleroi s’incliner 0-2 à domicile face au FC Malines et Genk se défaire 3-0 de Seraing dimanche soir. Battus pour la deuxième fois d’affilée, les Zèbres se retrouvent 12e avec 13 points tout comme Malines (9e). Genk (3e) compte 17 points comme Eupen (2e) et l’Antwerp (4e), soit un de moins que le Club Bruges.

À l’étranger

Deux Diables s’affrontaient ce week-end dans un choc de Premier League. Pour le premier match de sa saison avec Manchester City, Kevin De Bruyne a remporté son duel à distance avec Romelu Lukaku en remportant (1-0) le choc de la 6e journée du championnat d’Angleterre à Chelsea samedi.

MOTEURS

Formule 1

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), déjà recordman des victoires en F1, a remporté un 100e succès historique lors du Grand Prix de Russie dimanche pour reprendre la tête du classement des pilotes. Max Verstappen (Red Bull) a pris la deuxième place, lui qui possédait cinq points d’avance avant le Grand Prix. Le Néerlandais était pourtant parti en fond de grille (20e). Largement en tête à sept tours de l’arrivée, Lando Norris a choisi de garder ses pneumatiques lorsque la pluie s’est invitée sur le parc Olympique. Il est finalement 7e.

Motocross

Deuxième après les deux premières courses, la Belgique a finalement pris la 6e place du Motocross des Nations remporté par l’Italie d’Antonio Cairoli dimanche sur le circuit sablonneux de Mantoue en Italie, alourdi par la pluie. Les Pays-Bas de Jeffrey Herlings doivent se contenter de la deuxième place.

TENNIS

Kirsten Flipkens a repris la compétition au tournoi WTA de Chicago, où la Campinoise, 137e mondiale, s’est imposée 6-0, 6-0 en 42 minutes face à l’Américaine Madison Beckham.

Kim Clijsters fait son grand retour sur le circuit cette semaine plus d’un an après son dernier match disputé à l’US Open 2020. À 38 ans, la Limbourgeoise participe au Chicago Fall Tennis Classic, tournoi WTA 500 sur dur.

À 38 ans, la Limbourgeoise participe au Chicago Fall Tennis Classic, tournoi WTA 500 sur dur

L’Estonienne Anett Kontaveit (30e mondiale) a remporté le troisième titre de sa carrière sur le circuit WTAen battant la Grecque Maria Sakkari en finale du tournoi sur dur d’Ostrava.

Le Polonais Hubert Hurkacz (13e au classement ATP) a remporté la 18e édition du Moselle Open en battant en finale l’Espagnol Pablo Carreno(16e) en deux manches 7-6, 6-3.

AUTRES SPORTS

L’Éthiopien Guye Adola, 30 ans, a remporté dimanche le marathon de Berlin en 2h05: 45 sec (temps non officiel) devant le Kenyan Bethwell Yegon (2h06: 14.) et le grand favori Kenenisa Bekele (2h06: 47.), battu d’une bonne minute.