Grosse affluence au jogging des Carottes samedi après-midi à Mellet. Voici les photos des participants.

Le jogging des Carottes de Mellet a fait le plein de runners samedi après-midi. Avec des victoires pour El Matougui et Charlotte Monfils sur la longue distance, et pour Siméon d’Aurilio et Nathalie Lecat sur la courte.