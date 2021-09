Arsenal enfonce Tottenham et remporte le derby de Londres, 10 minutes pour Sambi Lokonga

En Premier League, Arsenal a poursuivi sa remontée au classement en battant Tottenham 3-1 dimanche dans le cadre de la 6e journée. Averti (90e+1), Albert Sambi Lokonga est monté au jeu (82e) dans ce derby du nord de Londres, qui a vite tourné à l’avantage des Gunners.

Sur un centre de Bukayo Saka, Emile Smith Rowe a bénéficié de la passivité de la défense des Spurs (12e, 1-0). Les Gunners ne se sont pas contentés de cette bonne entame de rencontre et Pierre-Emerick Aubameyang a facilement parachevé une contre-attaque, qu’il avait lancée en remisant le ballon de l’extérieur du pied dans la course de Smith Rowe (27e, 2-0). Les Gunners étaient au-dessus et Saka, qui était à l’origine d’un nouveau contre en récupérant un ballon dans les pieds de Harry Kane, a infligé une nouvelle correction à la défense des Spurs (34e, 3-0).

La possession du ballon a basculé dans le camp des Spurs en seconde période mais Kane n’a pas surpris Aaron Ramsdale (63e). Par contre Heung-Min Son a fusillé le gardien d’Arsenal sur un centre de Sergio Reguilon (79e, 3-1). Au classement, les Gunners, qui avaient essuyé trois échecs d’affilée, ont signé un troisième succès et se retrouvent 10e avec 9 points tout comme Tottenham (11e).